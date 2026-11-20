La finalul lunii octombrie, Ministerul Sănătății anunța că 370.000 de doze de vaccin antigripal sunt în depozitele din România, pentru a fi comandate de farmacii, iar alte 500.000 urmează să sosească la mijlocul lunii noiembrie. În București, însă, vaccinul antigripal trebuie căutat. HotNews a mers în 20 de farmacii din București, iar în 19 dintre ele răspunsul a fost același: „nu avem”.

Într-o singură farmacie se aflau două doze de vaccin: „Luați-le, că altele nu mai vin anul acesta!”.

Față de sezonul trecut, numărul persoanelor vaccinate antigripal a scăzut cu 12%.

Medicul Sandra Alexiu, președintele Asociației Medicilor de Familie București-Ilfov, explică într-un dialog cu HotNews de ce situația de anul acesta este diferită de anii precedenți.

Ministrul Sănătății a fost recent în centrul unei polemici după ce a afirmat că Lyrica, un medicament pentru pacienții oncologici, apare în stocuri, deși pacienți reclamaseră că nu îl găsesc în farmacii. Alexandru Rogobete și-a cerut ulterior scuze și a anunțat ședințe pentru a lua măsuri.

Situația Lyrica nu este însă singulară. La fel se întâmplă și cu vaccinul antigripal, despre care ministrul a spus că sunt sute de mii de doze pregătite.

HotNews a mers în 20 de farmacii din București în încercarea de a găsi vaccinul antigripal.

„Nu avem și nici nu știm când am putea să primim. Că vă spuneam, vă dați seama”, e răspunsul în prima farmacie în care am întrebat despre vaccinul împotriva gripei.

În următoarele farmacii, răspunsul se repetă. Unele dintre ele au avut câteva doze la finalul lunii octombrie. „Dar s-au dat imediat.”

Se vaccinează mai multă lume? „Nu stiu să vă spun, dar toată lumea ne întreabă de vaccin tocmai anul ăsta, când nu îl avem”, spune o farmacistă.

„Am primit foarte puține doze și le-am dat imediat, ca pe pâinea caldă”, spune o altă farmacistă.

„Nu mai avem, s-a terminat. Nu știm când mai primim”, e răspunsul în altă farmacie.

Altă farmacie, răspuns asemănător: „Nu cred că mai primim vaccin pentru gripă, nu știm nimic momentan.”

Printre cele 20 de farmacii din toate marile lanțuri, întâlnim o singură excepție: o farmacie mai are două doze de vaccin. Sunt ultimele. „S-au dus loturile, nu cred că mai vin. Nu cred că mai primim, ni s-a spus că este ultimul lot. Luați-le, că altele nu mai vin anul acesta”, spune farmacista.

Câte persoane s-au vaccinat

Peste 840.000 de persoane s-au vaccinat împotriva gripei în România până pe 8 noiembrie, conform datelor publicate de Institutul Național de Sănătate Publică.

Numărul putea să fie mai mare dacă vaccinurile erau disponibile, spune medicul Sandra Alexiu, președintele Asociației Medicilor de Familie București-Ilfov. Anul trecut, spre comparație, numărul persoanelor vaccinate era mai mare cu 120.000.

Medicul Sandra Alexiu. Foto: Agerpres

„Noi la cabinet am avut un boom de vaccinare în prima jumătate a lunii octombrie. Am vaccinat foarte mulți pacienți atunci, am zis că nu mai fac nimic altceva.”

Apoi, vaccinul a mai venit „doar cu țârâita”. „Și deja avem cazuri de gripă. Multe”, subliniază medicul.

Mai exact, au fost înregistrate 68.467 de cazuri de infecții respiratorii (gripă clinică, infecții acute ale căilor respiratorii și pneumonii). Dintre acestea, 273 de cazuri au fost de gripă clinică. Au fost înregistrate și două decese din cauza gripei.

De unde apar penuria și întârzierile

Modalitatea de achiziție a vaccinului împotriva gripei s-a schimbat în urmă cu 3 ani, când Ministerul Sănătății a decis că vaccinul compensat nu mai este disponibil în cabinetul medicului de familie ci, în baza rețetei compensate primite de la medic, pacientul îl ridică din farmacie, amintește dr. Sandra Alexiu, președintele Asociației Medicilor de Familie București – Ilfov, într-un dialog cu HotNews.

Până în acel moment, Ministerul Sănătății făcea achiziție centralizată: vaccinul era cumpărat de Ministerul Sănătății, distribuit către Direcțiile de Sănătate Publică și ridicat, de acolo, de medicii de familie. Acum, Ministerul Sănătății se mai ocupă doar de achiziția vaccinurilor pentru copii, incluse în programul național de vaccinare, explică Sandra Alexiu.

Pentru vaccinurile eliberate în farmacie în baza rețetei compensate, Ministerul Sănătății nu mai face achiziție centralizată, explică Sandra Alexiu. Traseul este ca al oricărui alt medicament: importatorii aduc vaccinurile în depozite, iar de acolo ele ajung în farmacii. Este unul dintre motivele pentru care vaccinul se găsește mai greu.

În plus, într-un moment în care mai multe țări se „bat” să aducă vaccinuri, câștigă cele care comandă, de regulă, un număr mare de doze, arată dr. Sandra Alexiu.

„Nordicii, de exemplu, vaccinează cu două doze. Există această recomandare în unele țări nordice. Asta pentru că eficiența vaccinului este de câteva luni, iar ei au un sezon rece mult mai lung. Cer cantități duble de la producători. Gândiți-vă că ei comandă câte 20 de milioane de doze. Vă dați seama? Și vine România și spune: «Vrem și noi un milion și jumătate de doze. Dar repede, repede de tot!» ”

O decizie a OMS „a întârziat procesul de producție”

În ceea ce privește întârzierea de anul acesta și stocurile insuficiente, formula vaccinului împotriva gripei este stabilită, la fiecare început de an, de Organizația Mondială a Sănătății, în așa fel încât acesta să acopere tulpinile de virus gripal care au circulat cel mai mult în sezonul rece precedent, explică dr. Sandra Alexiu, în dialogul cu HotNews.

Dar anul acesta, formula elaborată de OMS a fost gata cu o lună mai târziu decât de obicei, în martie în loc de februarie, după ce, în sezonul rece precedent, virusul gripal a suferit o modificare importantă: sublclada K, o mutație a virusului gripal A, denumită frecvent în presă „super gripa K”, a provocat un număr mare de îmbolnăviri, amintește dr. Sandra Alexiu.

„Pentru ca tulpina aceea foarte agresivă să fie prinsă în vaccin”, explică medicul. „Se numește drift, o modificare foarte serioasă a unui virus.”

Când e așteptată următoarea tranșă

După întârzierea de la OMS, și producția a început mai târziu. „Asta a dat peste cap absolut totul, pentru că nu poți să grăbești procesul de producție.”

În plus, „s-au prioritizat vaccinurile pentru vârstnici și adulți, care s-au găsit mai bine și în farmaciile din România. În etapa a doua s-au făcut celelalte vaccinuri, pentru persoane adulte – Vaxigrip și Influvac – în cantități mai mici și în tranșe”, explică medicul.

„Aceste vaccinuri pentru adulți au dispărut complet din farmacii, au fost lipsă”, mai spune Sandra Alexiu.

Medicul s-a interesat la producătorii de vaccinuri și a aflat că o nouă tranșă ar putea ajunge în România în jurul datei de 20 noiembrie, chiar dacă nu toate farmaciile știu clar dacă vor primi doze de vaccin.

Ce spun instituțiile din sănătate despre lipsa vaccinurilor

HotNews a întrebat Ministerul Sănătății și Agenția Națională a Medicamentului ce stocuri de vaccin împotriva gripei există în România în acest moment, când estimează că vor veni noi stocuri și despre ce cantități ar putea fi vorba, având în vedere că vaccinul nu se găsește în acest moment în farmacii.

Răspunsul celor două instituții nu a venit, până la momentul publicării acestui articol.

La începutul lunii octombrie, HotNews a întrebat Ministerul Sănătății și Agenția Națională a Medicamentului de ce lipsește vaccinul împotriva gripei din farmacii și când urmau să vină noi tranșe.

Pe 9 octombrie, Agenția Medicamentului, instituție aflată în subordinea Ministerului Sănătății, a oferit următorul răspuns: „La acest moment există stocuri disponibile pentru vaccinurile antigripale Efluelda suspensie injectabilă în seringă preumplută, Influvac suspensie injectabilă în seringă preumplută, Fluenz spray nazal suspensie și Vaxigrip suspensie injectabilă în seringă preumplută, atât la nivelul distribuitorilor angro, cât și la nivelul farmaciilor.”

Pe 16 octombrie, Ministerul Sănătății spunea, într-o precizare transmisă presei, că vaccinul cu administrare intranazală destinat copiilor și adolescenților (Fluenz), precum și vaccinul destinat imunizării persoanelor cu vârsta de peste 60 de ani (Efluelda) „sunt disponibile în stocuri suficiente atât în farmacii, cât și la distribuitorii de medicamente”.

​În ceea ce privește „celelalte două vaccinuri injectabile (Vaxigrip și Influvac), cantitățile livrate în septembrie au fost consumate în cea mai mare parte”, transmitea instituția.

Ministerul Sănătății susținea că existau, totuși, 45.000 de doze în stoc, dar și că „pentru a asigura continuitatea campaniei de imunizare”, Agenția Națională a Medicamentului „a derulat toate procedurile necesare împreună cu cei trei producători”.

Pe 27 octombrie, instituția condusă de Alexandru Rogobete anunța că o nouă tranșă de vaccinuri a ajuns în România: 370.000 de doze de vaccin împotriva gripei erau disponibile, conform instituției, în depozitele din România, pentru a fi comandate de farmacii. O noua livrare, de aproximativ 500.000 de doze, era anunțată pentru jumătatea lunii noiembrie.

Categoriile pentru care vaccinul gripal este compensat

Următoarele categorii de populație, considerate mai expuse să dezvolte forme severe de boală, primesc gratuit vaccinul în farmacie, în baza rețetei compensate eliberate de medic:

copiii cu vârsta mai mare de 6 luni, până la 18 ani.

femeile gravide.

persoanele cu vârsta între 18 și 65 de ani care suferă de una dintre următoarele boli cronice: boli cardiovasculare; boli respiratorii; boli renale; boli hepatice; boli neurologice; boli metabolice; boli oncologice; boli autoimune; malformații congenitale; obezitate; asplenie; persoane cu infecție HIV/SIDA; persoane în terapie imunosupresoare; persoane cu transplant; persoane cu imunosupresie congenitală.

persoanele cu vârsta de peste 65 de ani.

personal de specialitate medico-sanitar și auxiliar.

Persoanele cu vârsta cuprinsă între 45 ani și 65 de ani, fără boli cronice, beneficiază de vaccin compensat 50%, cu rețetă de la medic.

Medicii recomandă însă ca și persoanele care nu fac parte din categoriile considerate vulnerabile să se vaccineze împotriva gripei: în acest fel, ele se pot proteja de îmbolnăvire și pot evita să transmită virusul persoanelor din grupele de risc.