Doar șase țări au submarine nucleare. Are Europa nevoie de mai multe? Răspunsul unui expert în apărare

Pe măsură ce tensiunile dintre puterile mondiale se adâncesc, liderii europeni sunt din ce în ce mai interesați de sisteme militare noi și de înaltă tehnologie, inclusiv de submarinele nucleare. În contextul tensiunilor crescânde cu Rusia, un expert în domeniul apărării analizează dacă Europa are nevoie de mai multe astfel de nave speciale, potrivit Euronews.com.

Deși submarinele nucleare pot fi foarte eficiente în misiuni de supraveghere și infiltrare, ele nu sunt neapărat potrivite pentru tipul de conflicte cu care se confruntă Europa în prezent, crede Hans Liwang, profesor de științe ale sistemelor de apărare și securitate la Universitatea Suedeză de Apărare. Însă, aceste submarine au un rol important în strategia de apărare a Europei, a mai spus expertul pentru EuroNews.

În prezent, doar șase țări dețin submarine nucleare: Franța, Regatul Unit, Statele Unite, Rusia, China și India.

Termenul de „submarin nuclear” se referă fie la un submarin propulsat de un reactor nuclear, fie la un submarin care transportă focoase nucleare, indiferent de modul în care este propulsat.

Submarinele cu propulsie nucleară utilizează căldura unui reactor de la bord pentru a genera abur și a roti turbinele, ceea ce le conferă o autonomie extraordinară. Acestea pot rămâne sub apă luni întregi și trebuie să iasă la suprafață doar pentru a se aproviziona cu alimente și apă pentru echipaj, ceea ce le face mult mai greu de detectat.

„Disponibilitatea acestei cantități enorme de energie pe o perioadă lungă de timp este factorul cheie care le conferă importanță pentru țările care dețin submarine nucleare”, a declarat profesorul Hans Liwang.

„Problema geografică”

În ultima vreme submarinele nucleare au atras din ce în ce mai multă atenție. Săptămâna trecută, forțele militare franceze au deschis focul asupra unor drone neidentificate care zburau deasupra unei baze de submarine nucleare din Bretania.

În noiembrie, guvernul SUA a declarat că va sprijini Coreea de Sud în construirea de submarine nucleare de atac pentru a contracara Coreea de Nord – o schimbare semnificativă de politică, având în vedere că Washingtonul a evitat timp de decenii răspândirea tehnologiei de propulsie nucleară navală.

Statele Unite au limitat mult timp transferul de tehnologie de propulsie nucleară către Marea Britanie, căreia i-au acordat asistență încă din 1958. În 2021, au deschis accesul și Australiei.

Luna trecută, Rusia a lansat o nouă clasă de submarine nucleare, numită Khabarovsk, despre care Liwang spune că „trebuie să presupunem că pot transporta arme nucleare”.

Dar submarinele nucleare nu sunt neapărat potrivite pentru tipul de conflicte cu care se confruntă Europa în prezent, crede expertul.

Când ne gândim la războiul din Ucraina, de exemplu, cel mai important câmp de luptă pentru Europa și aliații NATO este cel terestru și maritim, care este de obicei „mai puțin adânc și mai aproape de țărm”, a spus Liwang. Asta înseamnă că dezvoltarea unui „submarin nuclear nu este activitatea principală a Marinei”, a adăugat el.

Expertul a afirmat că apele puțin adânci și geografia limitată din regiunea Baltică fac dificilă operarea nedetectată a unor astfel de nave. În același timp, misiunile din Marea Mediterană, mai adâncă, nu necesită de obicei dimensiunea, rezistența sau complexitatea unui submarin cu propulsie nucleară.

Un rol important în strategia de apărare a Europei

Liwang spune că Europa se descurcă bine fără a fi nevoie să investească în desfășurarea unui număr mai mare de astfel de submarine. „Pentru majoritatea țărilor europene, este mult mai important să aibă mai multe submarine convenționale decât să aibă dotările speciale ale acestor submarine”.

Submarinele nucleare prezintă și provocări practice. Reactoarele lor ocupă mult spațiu în interiorul navei, iar realimentarea lor poate dura până la un an, deoarece trebuie dezasamblate pentru a înlocui vechea sursă de combustibil cu una nouă.

Cu toate acestea, expertul consideră că aceste submarine au un rol important în strategia de apărare a Europei, în special în ceea ce privește operațiunile din Atlanticul îndepărtat, având în vedere că tacticile de război hibrid ale Rusiei reprezintă o amenințare mai mare pentru teritoriile europene precum Groenlanda și Islanda.

„Consider că este necesar să ne asigurăm că țările europene pot juca un rol în apărarea Atlanticului”, a afirmat Liwang.

Deși profesorul în apărare și securitate nu consideră submarinele nucleare o prioritate urgentă pentru Europa, el a afirmat că recentele evoluții din întreaga lume pot avea efecte în lanț asupra mediului de securitate al Europei.

„Submarinul nuclear este mai degrabă un mijloc de demonstrare a puterii la nivel global”, a spus expertul. „Țări precum Rusia au acest tip de viziune, iar acest lucru afectează, desigur, poziția lor față de SUA. Și, bineînțeles, poziția Rusiei față de SUA afectează modul în care SUA acționează în Europa”, a conchis el.