Înțelegerea încheiată de Donald Trump cu unul dintre aliații importanți ai SUA s-a împotmolit din cauza unui submarin

Donald Trump, fotografiat pe 29 octombrie 2025 alături de președintele sud coreean Lee Jae-myung, în timpul unei vizite pe care liderul de la Casa Albă a efectuat-o în Coreea de Sud, FOTO: American Photo Archive / Alamy / Profimedia Images

La două săptămâni după ce președintele american Donald Trump și omologul său sud-coreean Lee Jae-myung s-au întâlnit și au anunțat că au ajuns la o înțelegere după luni întregi de negocieri privind taxele vamale și problemele de securitate, cele două părți nu au publicat încă niciun acord oficial, relatează Reuters.

Oficiali sud-coreeni spun că întârzierea pare să aibă în principal de-a face cu discuțiile legate de solicitarea guvernului de la Seul ca Washingtonul să-și dea acordul pentru construirea unui submarin cu propulsie nucleară – cerere pe care Lee a formulat-o public atunci când s-a întâlnit cu Trump în timpul unui forum pentru zona Asia-Pacific desfășurat luna trecută în Coreea de Sud.

După acea întâlnire, oficialii au declarat că vor publica în scurt timp o fișă informativă care să detalieze un acord privind aspectele de securitate, inclusiv construirea submarinului, precum și un acord comercial anunțat pentru prima dată la prima întâlnire dintre Trump și Lee, ce a avut loc în luna iulie. Potrivit acordului anunțat atunci, Coreea de Sud ar urma să investească sute de miliarde de dolari în proiecte americane, în schimbul unor taxe vamale mai mici.

„Deoarece chestiunea construirii unui submarin cu propulsie nucleară a fost ridicată, fiecare dintre departamentele americane pare să aibă nevoie de ceva timp pentru a-și ajusta pozițiile”, a declarat Ahn Gyu-back, ministrul sud-coreean al Apărării, într-un interviu acordat duminică postului local KBS.

Comentariile sale au venit după ce un înalt oficial de la biroul prezidențial sud-coreean a declarat vineri că Washingtonul a aprobat utilizarea de către Seul a combustibilului nuclear pentru submarin, însă finalizarea fișei informative durează mai mult, deoarece departamentele americane relevante încă oferă observații, iar formularea documentului continuă să fie ajustată.

Casa Albă nu a răspuns imediat unei solicitări de comentarii.

Wonul, moneda națională a Coreei de Sud, s-a depreciat marți cu până la 0,7%, atingând cel mai scăzut nivel din ultimele șapte luni – 1.467,5 woni pentru un dolar – pe fondul îngrijorărilor legate de întârzierea publicării fișei informative.

Trump vrea ca submarinul să fie construit de un șantier naval american

Poziția lui Lee privind construirea submarinului în Coreea de Sud pare, de asemenea, să contrazică recentele comentarii ale lui Trump de pe platformele social media. El a afirmat că proiectul ar fi fost aprobat, dar că submarinul ar urma să fie construit de un șantier naval din Statele Unite. Analiștii afirmă că există semne de întrebare privind disponibilitatea Washingtonului de a transfera tehnologie sensibilă.

Negocierile privind submarinul au loc în contextul în care cele două părți afirmă că au ajuns la un acord comercial. Însă neînțelegerile legate de structura fondului de investiții au împiedicat publicarea unor declarații comune după întâlnirile anterioare dintre Lee și Trump.

„În ceea ce privește taxele vamale, proiectul poate fi considerat finalizat și va fi făcut public atunci când fișa informativă comună va fi pregătită pentru anunț”, a declarat un oficial al Ministerului Comerțului de la Seul.

Kim Jung-kwan, ministrul pentru Industrie, a declarat marți în fața parlamentului că negocierile privind fișa informativă comună se află în faza finală, fără a oferi detalii despre momentul anunțului.

Kim a precizat că producătorul auto sud-coreean Hyundai Motor, a cărui fabrică de baterii din statul american Georgia a fost ținta unei razii de amploare a autorităților americane pentru imigrație în septembrie, pierde aproximativ 300 de miliarde de woni (211,05 milioane de dolari) pe lună din cauza întârzierii acordului privind taxele vamale.

Un memorandum de înțelegere privind pachetul de investiții de 350 de miliarde de dolari al Coreei de Sud este, de asemenea, pregătit, dar nu a fost semnat încă, iar modalitatea și momentul semnării urmează să fie stabilite, a adăugat oficialul.

„Așteptăm acest lucru, deoarece avem nevoie ca el să fie anunțat oficial pentru a putea lua măsuri ulterioare, cum ar fi explicarea documentului în fața parlamentului”, a declarat același oficial al Ministerului Comerțului.