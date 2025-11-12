„Doar un republican foarte rău sau prost ar cădea în această capcană”. Reacția lui Trump, după dezvăluirile din mesajele private ale lui Epstein

Donald Trump i-a acuzat miercuri pe democrați că încearcă să „deturneze atenția” difuzând emailurile infractorului sexual Jeffrey Epstein și i-a avertizat pe republicani împotriva acestei „capcane”, scrie AFP.

„Democrații încearcă să relanseze înșelătoria în jurul lui Jeffrey Epstein, pentru că ei ar face orice ca să deturneze atenția de la erorile pe care ei le-au făcut în legătură cu paralizia bugetară”, a transmis președintele american, prin intermediul unui mesaj publicat pe rețeaua sa de socializare, Truth Social, potrivit Agerpres.

„Doar un republican foarte rău sau prost ar cădea în această capcană”, a adăugat Trump, în condițiile în care un vot ar putea avea loc în curând în Congres pentru a forța guvernul să publice documentele aflate în posesia sa cu privire la Jeffrey Epstein, pe care Donald Trump l-a frecventat o perioadă.

Mai devreme, Casa Albă a acuzat opoziția că fabrică o „poveste falsă” după ce parlamentari democrați au difuzat un email din 2019 în care delincventul sexual Jeffrey Epstein afirmă că Donald Trup „știa despre fete”.

„Democrații au lăsat să se scurgă emailuri în mod selectiv către media de stânga pentru a fabrica o poveste falsă, cu scopul de a-l murdări pe președintele Trump”, a reacționat purtătoarea de cuvânt a executivului american Karoline Leavitt, într-un comunicat.

Ce spune Epstein într-un email

„Trump a declarat că el dorea ca eu să renunț” la cardul de membru al Mar-a-Lago, reședința din Florida a președintelui american, a afirmat Jeffrey Epstein într-un email trimis celebrului jurnalist și autor Michael Wolff, postat pe rețeaua X de parlamentari democrați și despre care New York Times și CNN au informat primele.

Epstein a precizat în acest email că nu a fost niciodată membru al Mar-a-Lago și adaugă: „Desigur, el știa despre fete”.

„Adevărul este acela că președintele Trump l-a dat afară pe Jeffrey Epstein din clubul său în urmă cu decenii pentru că el se comporta rău cu angajații săi de sex feminin”, a mai declarat Leavitt miercuri.

Casa Albă a difuzat de asemenea o lungă listă cu articole ce ilustrează, potrivit ei, că Michael Wolff nu este fiabil și că munca lui este „împănată cu erori și aproximații”.

Președintele american a dezmințit mereu că știa despre comportamentul infracțional al celui cu care a fost apropiat vreme de mulți ani înainte de a se certa în anii 2000, afirmând că disputa lor a avut loc cu ani de zile înainte ca aceste infracțiuni să iasă la iveală.

Afacerea Epstein inflamează SUA după ce administrația lui Donald Trump a anunțat la începutul lui iulie că nu a descoperit niciun element nou care să justifice publicarea unor documente suplimentare în acest dosar.

Moartea prin sinucidere a lui Epstein a alimentat nenumărate teorii ale complotului, conform cărora el ar fi fost asasinat pentru a împiedica implicarea unor personalități de prim plan în această afacere.

După ce promisese susținătorilor săi în timpul campaniei prezidențiale dezvăluiri răsunătoare, Donald Trump încearcă astăzi să stingă polemica, pe care el a calificat-o de mai multe ori drept o „farsă” pusă în scenă de opoziția democrată.