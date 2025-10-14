Doctorul care te ajută să slăbești și să te menții, aproape de casa ta! Iată cum îl găsești rapid

Cauzele obezității sunt numeroase și fiecare persoană are nevoie de soluții personalizate/ Sursa foto: Campania „Dacă ar fi depins doar de tine, ai fi învins deja”, adevaruldespregreutateata.ro

Orice persoană cu probleme de greutate știe cât de dificil este să slăbești, dar mai ales să te menții după ce ai reușit să ajungi la greutatea dorită. Îndemnul „mănâncă mai puțin și mișcă-te mai mult” sună cunoscut pentru mulți dintre noi, însă el nu este o soluție reală, de fapt. Studiile arată că doar 15-20% de persoane reușesc să slăbească, dintre care numai 5% reușesc să se mențină doar prin schimbarea stilului de viață. De asemenea, strategiile de tratament bazate pe principiul „soluția universală pentru toți pacienții” nu duc la rezultatele dorite. Cauzele obezității sunt numeroase și fiecare persoană are nevoie de soluții personalizate. Din fericire, un site nou lansat în România– adevaruldespregreutateata.ro – ajută persoanele care au probleme cu kilogramele în plus să găsească informații utile pentru gestionarea greutății și îi sprijină să își găsească medicii specialiști de care au nevoie, care le pot oferi cele mai bune soluții în funcție de nevoile lor.

Cum găsiți medicul cel mai apropiat de casă

Integrat în site-ul mai sus citat există și platforma – centreobezitate.ro – unde persoanele cu probleme de greutate pot găsi acei specialiști în domeniul sănătății specializați în managementul modern al obezității.

Platforma ajută persoanele cu exces de greutate să identifice specialistul cel mai apropiat de zona în care locuiește, introducând orașul sau adresa de referință în zona de căutare de pe site sau poate selecta o specialitate fără acest filtre.

Pentru a gestiona eficient obezitatea și a obține rezultate pe termen lung cel mai bine este ca o persoană cu probleme de greutate să ajungă cât mai curând la un medic specializat în managementul greutății.

Diagnosticul corect și soluțiile medicale personalizate sunt cele care duc la rezultate mulțumitoare și sustenabile și la o calitate a vieții cât mai bună.

Cum a devenit obezitatea o problema globală și cât de mult suferă românii de asta

Cele mai recente date despre obezitate ale Organizației Mondiale a Sănătății, aferente anului 2022, arată că o persoană din opt are această problemă de sănătate. Adică peste un miliard de persoane. Din 1990 și până acum, prevalența obezității la adulți s-a dublat, iar la copii și adolescenți a crescut de patru ori, potrivit unui studiu publicat de prestigioasa revistă medicală The Lancet. Conform aceluiași studiu, aproape jumătate dintre adulți – 43% – erau supraponderali.

În România, două din 100 de persoane se aflau, în 2022, în evidența medicilor cu diagnostic de obezitate, potrivit studiului Starea de sănătate a populației din România 2021, al Institutului Național de Sănătate Publică. Potrivit aceleiași surse, cinci din zece persoane adulte declarau în 2019 că sunt supraponderale sau obeze.

„Obezitatea nu este o alegere”

Obezitatea este o boală complexă și multifactorială, în ciuda percepției generale că persoanele cu exces de greutate și-ar rezolva problema dacă ar mânca mai puțin și s-ar mișca mai mult. Sigur că și lucrurile acestea contează, scăderea în greutate depinzând de echilibrul dintre aportul caloric – provenit din alimente – și energia consumată prin exerciții fizice și prin menținerea funcțiilor corpului. Însă, de cele mai multe ori, reducerea aportului caloric și creșterea nivelului de activitate fizică nu sunt suficiente pentru a gestiona problema.

„Obezitatea, diabetul zaharat de tip 2, dislipidemiile, hipertensiunea, nu sunt o alegere. Ceea ce se întâmplă cu persoanele care suferă de obezitate are rădăcini adânci”, subliniază dr. Daniela Stegaru, medic primar de diabet, nutriție și boli metabolice, la Institutul Național de Diabet, Nutriție și Boli Metabolice „N.Paulescu” din București.

Știința a demonstrat că printre cauzele acestei boli cronice se numără și genetica, hormonii, stresul, somnul, medicamentele, mediul și statutul socio-economic, adică accesul la diferite tipuri de alimente și locul în care o persoană trăiește.

Studiile realizate până acum au stabilit legături strânse între suprapondere și obezitate și afecțiuni grave precum bolile cardiovasculare, diabetul zaharat de tip 2 și nu mai puțin de 13 tipuri de cancere.

Un site lansat recent sprijină persoanele care caută soluții să slăbească sănătos, cu ajutor specializat

Pentru ca lupta contra obezității să se poarte de la egal la egal este nevoie de informațiile medicale corecte, medici specializați în managementul greutății și tratamente individualizate.

Adevaruldespregreutateata.ro este site-ul campaniei educaționale și de conștientizare a obezității ca boală cronică, „Dacă ar fi depins doar de tine, ai fi învins deja”. Aici pacienții pot găsi aici informații despre factorii de risc și cauzele acestei boli, despre rolul geneticii în obezitate, despre influențele culturale și statutul socio-economic care, la rândul lor, pot influența consumul de alimente și atitudinea generală față de imaginea corporală, despre felul în care pot gestiona obezitatea, despre soluțiile care există.

Obezitatea poate fi gestionată prin optimizarea stilului de viață, farmacoterapie și chirurgie bariatrică. Primul pas este acela al găsirii unui medic specializat și instruit în a sprijini persoanele supraponderale.

Chiar și o scădere mică este importantă

Medicii specialiști susțin că și o scădere de 5% în greutate poate reduce semnificativ riscul de a dezvolta diabet zaharat de tip 2, una dintre complicațiile comune ale obezității. De asemenea, reducerea greutății corporale are beneficii și asupra sănătății inimii și a statusului inflamației cronice, ameliorează artrita reumatoidă și scade riscul de cancer. Și acestea sunt doar câteva din lista de beneficii.

Ceea ce este important de reținut este că pierderea în greutate în mod sănătos nu poate avea loc dintr-o dată. Este nevoie de timp și răbdare însă rezultatele apar și, mai ales, există șansele ca rezultatul să fie menținut.

Pentru mai multe informații despre gestionarea greutății accesați www.adevaruldespregreutateata.ro

