DOCUMENT Care sunt pașii pentru viitoarele concedieri din Guvern. Ce vrea mâna dreaptă a lui Bolojan să afle de la instituțiile din subordine

Șeful Cancelariei premierului, Mihai Jurca, a cerut instituțiilor din subordinea Guvernului o serie de date pentru reorganizarea acestora, printr-un document transmis joi și obținut de HotNews. Conform documentului, data până la care trebuie făcută reorganizarea din instituțiile Guvernului – care va implica și concedieri – este 15 septembrie 2025.

Documentul semnat de Mihai Jurca a fost transmis către 13 instituții, printre care Secretariatul de Stat pentru Culte, Agenția Națională Antidoping, Institutul de Investigare a Crimelor Comunisumului și Memoria Exilului Românesc (IICCMER) și RA-APPS.

„În temeiul solicitării Prim-Ministrului Ilie Bolojan privind reducerea cheltuielilor de funcționare și creșterea eficienței instituțiilor publice, vă solicităm să prezentanți, la întâlnirea ce va fi programată, datele și propunerile necesare funamentării procesului de reorganizare”, se arată în documentul obținut de HotNews.

Raportul fiecărei instituții trebuie să atingă „în mod detaliat” 9 puncte:

situația juridică a sediului;

structura organizatorică;

statele de funcții:

indicatorii de performanță;

cheltuielile bugetare din 2025 detaliate pe categorii;

posibilile măsuri de reducere a cheltuielilor;

măsuri de digitalizare;

investițiile în curs;

propuneri concrete de reformă structurală.

Până marți, 19 august, instituțiile trebuie să trimită către Cancelaria premierului toate aceste informații. Ulterior, între 20 și 22 august vor avea loc întâlniri „ce vor fi programate pentru prezentarea și analizarea datelor). În zilele de 25 și 26 august se vor trage concluziile iar apoi, până pe 15 septembrie, trebuie adoptate „actele normative rezultate” – adică modificările la actualele structuri, conform documentului semnat de Mihai Jurca.

Ilie Bolojan: Angajații care vor fi dați afară nu vor primi salarii compensatorii

Premierul Ilie Bolojan a vorbit, miercuri seară, la Digi24, despre reorganizările care vor avea loc în perioada următoare, după ce miercuri premierul s-a întâlnit cu șefii a 36 de instituții subordonate Guvernului.

Întrebat ce se va întâmpla cu angajații din Guvern sau din instituțiile subordonate care vor fi disponibilizați, dacă vor primi salarii compensatorii, premierul Bolojan a spus că: „Din aceste sisteme nu există contracte colective de muncă care să însemne plăți compensatorii”.

Angajații din Guvern susțin că măsura este una „pripită” și „lipsită de fundament”

Printr-un comunicat de presă, Federația Națională a Sindicatelor din Administrație (FNSA) a transmis joi că „decizia anunțată de premierul Ilie Bolojan – prin care conducătorii de instituții au la dispoziție doar o săptămână pentru a întocmi listele cu cei care urmează să fie concediați – reprezintă o măsură pripită, lipsită de fundament și de consultare cu partenerii sociali”.

Ei spun și că o astfel de abordare ar putea destabiliza funcționarea statului și ar putea lăsa mii de familii fără sprijin.

FNSA cere, de asemenea, Guvernului ca până pe 22 august să prezinte public: