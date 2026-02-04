Document misterios, publicat de Ministerul Energiei și șters după câteva minute / Furnizorii de electricitate și gaze erau acuzați de creșterea nejustificată a facturilor

În timp ce premierul Ilie Bolojan anunța miercuri seară, într-o conferință de presă, că liberalizarea pieței gazelor se amână cu un an, pe site-ul Ministerului Energiei a fost postat un proiect de ordonanță de urgență, cu tot cu nota de fundamentare, care preciza că Guvernul va interveni și pe piața de electricitate, liberalizată la 1 iulie 2025. Câteva minute mai târziu, proiectul a fost șters de pe site-ul Ministerului Energiei.

HotNews i-a întrebat pe reprezentanții Ministerului Energiei ce s-a întâmplat cu proiectul de act normativ, dar nu am primit niciun răspuns.

Documentul prevedea intervenția statului și pe piața de electricitate, prin plafonarea adaosului comercial stabilit de furnizori și traderi. Aceasta în condițiile în care, în urmă cu două ziua, președintele Consiliului Concurenței, Bogdan Chirițoiu, spunea că piața de electricitate funcționează bine după liberalizare, iar prețurile au scăzut.

„Adaosul comercial maxim permis este: a) maximum 3% pentru activitățile traderului de energiei electrică și traderului de gaze naturale; b) maximum 5% pentru activitățile de furnizare a energiei electrice și gazelor naturale către clienții finali”, scria în textul ordonanței de urgență publicate și apoi șterse.

Ministerul Energiei spune că adaosurile comerciale actuale ale furnizorilor nu reflectă costurile din piață

Potrivit notei de fundamentare, proiectul de act normativ este inițiat de Ministerul Energiei, în vederea asigurării funcționării corecte a pieței energiei electrice și a gazelor naturale, protejării consumatorilor finali și limitării distorsiunilor generate de practicile comerciale nejustificate în lanțul de comercializare și furnizare.

„Inițiativa are la bază evoluțiile recente ale celor două piețe, care evidențiază creșteri semnificative și persistente ale prețurilor finale, necorelate proporțional cu structura și costurile de producție. Astfel, pe piața energiei electrice, prețul mediu ponderat de furnizare a crescut de la aproximativ 482 lei/MWh în perioada mai-octombrie 2020 la circa 922 lei/MWh în perioada corespunzătoare din 2025, respectiv o majorare de aproape 91%.

În mod similar, pe piața gazelor naturale, prețul mediu de vânzare către clienții finali a crescut de la aproximativ 97 lei/MWh în perioada mai-octombrie 2020 la peste 196 lei/MWh în 2025, ceea ce reprezintă o creștere de peste 100%, în condițiile menținerii unei structuri relativ stabile a producției interne.

Proiectul urmărește corectarea disfuncționalităților structurale manifestate prin extinderea necontrolată a marjelor comerciale practicate de furnizori, care au contribuit decisiv la creșterea prețurilor finale suportate de consumatori, fără o corelare proporțională cu evoluția costurilor reale din sectorul energetic”, explică inițiatorii proiectului.

Guvernul a anunțat amânarea cu un an a liberalizării pieței de gaze

În paralel, de la Palatul Victoria, premierul Ilie Bolojan a anunțat că liberalizarea pieței gazelor nu va mai avea loc la 31 martie, așa cum era stabilit, ci se amână cu un an.

„Trebuie să facem pași pentru a elimina plafonarea, dar trebuie să protejăm și cetățenii României”, a declarat miercuri premierul Ilie Bolojan, referindu-se la prețul gazelor naturale. Șeful guvernului a precizat că anul viitor, când se estimează o supraproducție de gaze, ar fi „un moment potrivit pentru liberalizare”.

„Fiind un an greu este normal să luăm aceste măsuri, dat fiind că din 2027 vom avea noi resurse de gaze ceea ce ar trebui să ducă la o scădere a prețului gazelor. Asta înseamnă că anul 2027 ar fi un an mai potrivit pentru a face liberalizarea”, a spus prim-ministrul, adăugând că propune ca până în martie 2027 să existe o perioadă tranzitorie cu un preț reglementat pentru consumatorii casnici pe tot lanțul

HotNews a cerut reacții din partea companiilor și asociațiilor profesionale din sectorul energetic, pe care le vom publica atunci când le vom primi. Din primele informații, reprezentanții industriei nu cunoșteau aceste planuri ale Guvernului.

Prețul energiei, Foto: Pogonici | Dreamstime.com