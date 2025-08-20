DOCUMENT Ordonanța privind reforma din domeniul sanitar, publicată de Ministerul Sănătății. Ce sunt „spitalele strategice” și cum se vor împărți banii

Ministerul Sănătății a pus în dezbatere publică proiectul de ordonanță de urgență prin care se preconizează reformarea modului în care funcționează spitalele, precum și noi mecanisme de evaluare a managerilor. De asemenea, este introdusă categoria „spitalelor strategice”, care vor beneficia de mecanisme speciale de finanțare.

„Respect pentru pacienți, demnitate pentru personalul medical, responsabilitate pentru spitale – o reformă absolut necesară, pusă în transparență decizională (…) Nu este vorba despre austeritate, ci despre eficientizarea resurselor și despre un sistem mai funcțional, mai echitabil și mai transparent”, se spune într-o postare pe contul de Facebook al Ministerului Sănătății.

Ministerul indică mai multe direcții de reformare a sistemului:

Consorții medicale pentru servicii mai bune : „Spitalele vor putea să se asocieze între ele pentru activități medicale comune, cercetare, investiții, dar și achiziții de medicamente și echipamente. Înseamnă resurse folosite mai eficient și servicii mai bune pentru pacienți, fără competiții inutile între spitale.”

: „Spitalele vor putea să se asocieze între ele pentru activități medicale comune, cercetare, investiții, dar și achiziții de medicamente și echipamente. Înseamnă resurse folosite mai eficient și servicii mai bune pentru pacienți, fără competiții inutile între spitale.” Manageri evaluați pe performanță : „Introducem criterii clare de management, indicatori de performanță relevanți și o regândire completă a modului în care se organizează concursul. Managerii vor încheia contracte de maximum 4 ani, evaluate anual pe baza acestor indicatori clari. Dacă nu își ating obiectivele, contractele încetează.

: „Introducem criterii clare de management, indicatori de performanță relevanți și o regândire completă a modului în care se organizează concursul. Managerii vor încheia contracte de maximum 4 ani, evaluate anual pe baza acestor indicatori clari. Dacă nu își ating obiectivele, contractele încetează. Șefi de secție cu atribuții clare și responsabilitate : „Șefii de secție, laborator sau servicii medicale vor avea contracte de administrare cu evaluare anuală.”

: „Șefii de secție, laborator sau servicii medicale vor avea contracte de administrare cu evaluare anuală.” Cabinete de familie mai accesibile și un rol consolidat în sistem : „Cabinetele de medicină de familie pot înființa cel mult două puncte secundare de lucru, dacă medicul solicitant asigură un program fracționat de minimum 5 ore pe săptămână, în norma lui de bază sau peste aceasta. În plus, din 2026, finanțarea medicilor de familie se va baza preponderent pe serviciile efectiv acordate pacienților – 80% plată pe serviciu și doar 20% plată per capita.”

: „Cabinetele de medicină de familie pot înființa cel mult două puncte secundare de lucru, dacă medicul solicitant asigură un program fracționat de minimum 5 ore pe săptămână, în norma lui de bază sau peste aceasta. În plus, din 2026, finanțarea medicilor de familie se va baza preponderent pe serviciile efectiv acordate pacienților – 80% plată pe serviciu și doar 20% plată per capita.” Dezvoltarea ambulatoriului de specialitate : „Valoarea punctului în ambulatoriu crește la 6,5 lei de la 1 octombrie și la 8 lei de la 1 ianuarie. Investim direct în servicii de diagnostic și tratament mai accesibile, astfel încât problemele medicale să fie rezolvate rapid, fără drumuri inutile la urgență.”

: „Valoarea punctului în ambulatoriu crește la 6,5 lei de la 1 octombrie și la 8 lei de la 1 ianuarie. Investim direct în servicii de diagnostic și tratament mai accesibile, astfel încât problemele medicale să fie rezolvate rapid, fără drumuri inutile la urgență.” Card european de sănătate cu valabilitate extinsă : „Prelungim valabilitatea cardurilor cu 10 ani de la emitere pentru pensionarii de peste 65 de ani, respectiv pentru copii până la împlinirea vârstei de 18 ani.”

: „Prelungim valabilitatea cardurilor cu 10 ani de la emitere pentru pensionarii de peste 65 de ani, respectiv pentru copii până la împlinirea vârstei de 18 ani.” Finanțare transparentă și bazată pe performanță pentru spitale

În ce privește ultimul punct, Ministerul Sănătății precizează că alocarea fondurilor către spitale se va face pe o metodologie ce va lua în calcul mai multe criterii:

ponderea cheltuielilor de personal în totalul cheltuielilor spitalului;

ponderea influențelor financiare în veniturile spitalului provenite din contractul cu casa de asigurări de sănătate;

ponderea influențelor financiare în totalul cheltuielilor salariale ale spitalului;

indicatori de activitate și performanță medicală, precum volumul și complexitatea serviciilor oferite, gradul de utilizare a capacității spitalului și eficiența utilizării resurselor;

raportarea sumelor alocate la disponibilitățile financiare ale Fondului și la prioritățile strategice stabilite pentru finanțarea sistemului sanitar.

De asemenea, va fi creată o nouă categorie de spitale, aceea a spitalelor „strategice”.

„Acestea sunt unități cu activitate complexă sau rol regional/național, inclusiv cu programe naționale de sănătate, care vor beneficia de mecanisme speciale de alocare a fondurilor. Scopul este ca aceste spitale să primească finanțare corelată cu complexitatea activității și cu nevoile reale ale pacienților, asigurând astfel servicii de calitate pentru cazuri complexe sau critice”, precizează sursa citată.