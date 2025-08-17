Documente secrete privind summitul Putin-Trump au fost găsite într-o imprimantă a unui hotel din Anchorage

Vineri, Donald Trump s-a întâlnit cu Vladimir Putin la Anchorage, Alaska , stârnind mari speranțe pentru un acord privind războiul din Ucraina. A doua zi după summit, documente legate de summit, cu însemnele Departamentului de Stat al SUA, au fost găsite la un hotel aflat la aproximativ 20 de minute de locul unde s-au întâlnit liderii, scrie presa poloneză

Documente de la summitul Trump-Putin găsite în Anchorage

Circa opt pagini de documente cu însemnele Departamentului de Stat al SUA au fost găsite într-una dintre imprimantele publice ale hotelului din Anchorage.

Aceste documente includeau, printre altele, informații precise despre locația și ora întâlnirilor la summitul Trump-Putin și numerele de telefon ale angajaților guvernului american.

Documentele includeau informații despre ordinea întâlnirilor de vineri, numele camerelor din baza militară unde urmau să aibă loc discuțiile și chiar informații că Trump i-a făcut cadou lui Putin – o statuetă de birou a unui vultur pleșuv american.

Documentele includeau, de asemenea, numele și numerele de telefon ale angajaților guvernului american, precum și numele oficialilor guvernamentali americani și ruși. De asemenea, acestea includeau transcrieri fonetice ale numelor rușilor – inclusiv Vladimir Putin – care au participat la summit.

NPR relatează, de asemenea, că documentele descriu un prânz care urma să aibă loc în timpul summitului. Acesta urma să aibă loc, așa cum s-a indicat, „în onoarea Excelenței Sale Vladimir Putin”. În cele din urmă, însă, prânzul nu a avut loc niciodată.

Casa Albă și Departamentul de Stat nu au răspuns încă solicitărilor de comentarii cu privire la documentele găsite.

Conversația Trump-Putin din Alaska

Întâlnirea dintre Donald Trump și Vladimir Putin a început vineri seara în Anchorage, Alaska.

Planul inițial era pentru discuții individuale, dar chiar înainte de începerea întâlnirii, s-a anunțat că liderii SUA și Rusia vor fi însoțiți nu doar de traducători, ci și de secretarul de stat Marco Rubio și trimisul special al lui Trump, Steve Witkoff, precum și de ministrul de externe Serghei Lavrov și de consilierul lui Putin, Iuri Ușakov.

Discuțiile au durat mai puțin de trei ore. Trump și Putin au făcut declarații presei, dar nu au răspuns la întrebările numeroșilor jurnaliști prezenți. Discuțiile mai detaliate au fost anulate, iar masa comună anunțată anterior între cele două delegații nu a avut loc.

„Am căzut de acord asupra multor aspecte”, a relatat președintele SUA. „Aș spune că asupra mai multor aspecte importante nu am fost pe deplin de acord, dar am făcut unele progrese. Nu există niciun acord până când totul nu este convenit”, a adăugat el. La rândul său, Putin a declarat că se așteaptă ca Ucraina și aliații săi europeni să accepte rezultatele negocierilor dintre SUA și Rusia și i-a avertizat să nu „torpileze” progresul către soluționarea conflictului din Ucraina. El a declarat că Rusia înțelege că Ucrainei trebuie să i se asigure securitatea.

Sâmbătă, un grup de lideri europeni au discutat despre rezultatele summitului din Alaska. Aceștia au elaborat o declarație în care afirmă că Ucraina trebuie să primească garanții de securitate de neclintit. „De asemenea, dorim să ne exprimăm disponibilitatea de a coopera cu președintele Trump și președintele Zelenski în organizarea unui summit trilateral susținut de Europa”, se arată în document

Președintele american Donald Trump i-a invitat pe liderii europeni și pe liderul ucrainean Volodimir Zelenski să viziteze Washingtonul luni. Cu o zi înainte, liderii europeni și președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, urmează să participe la o videoconferință pentru a discuta următorii pași în negocierile de pace privind războiul, a relatat Palatul Élysée.