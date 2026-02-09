Doi bărbați și un copil de 15 ani suspectați de o triplă crimă au fost găsiți morți într-o rulotă pe munte, în Bulgaria

Trei persoane suspectate de o triplă crimă la un refugiu montan, inclusiv un adolescent de 15 ani, au fost găsite împușcate mortal duminică în apropiere de Muntele Okolchița, Bulgaria, a anunțat șeful Poliției Naționale, Zahari Vaskov, relatează AFP, citată de Agerpres.

Cadavrele celor trei persoane – doi bărbați și un adolescent de 15 ani – au fost descoperite într-o rulotă, la aproape o săptămână după o triplă crimă la o cabană din apropierea Pasului Petrohan din Munții Balcanilor de Vest. Cazul a șocat țara pe fondul unor suspiciuni de derivă sectară și de pedofilie.

„Ne confruntăm cu o anchetă privind o crimă fără precedent, cel puțin pentru Bulgaria”, a declarat Vaskov într-o conferință de presă la fața locului, citat de agenția de presă bulgară BTA.

Vaskov a adăugat că focurile de armă au fost trase în interiorul vehiculului, fără indicii că s-ar fi tras din exterior. La fața locului au fost găsite și arme, deși Vaskov nu a specificat tipurile acestora.



„Fie că este vorba de o crimă, de o sinucidere – urmărim toate scenariile posibile”, a spus el ca răspuns la întrebările jurnaliștilor.

Rulota a fost descoperită în apropiere de Muntele Okolchița, în lanțul muntos Balcani, la aproximativ 80 de kilometri de refugiul montan unde au avut loc primele crime, a mai spus șeful poliției.

Vehiculul aparține unui ONG – Agenția Națională pentru Controlul Teritoriilor Protejate – care găzduiește tineri în tabere de vacanță și împotriva căreia fusese depusă o plângere în urmă cu doi ani pentru „abuz sexual asupra copiilor” și prezența unor „structuri paramilitare”, a declarat miercuri șeful interimar al Agenției de Stat pentru Securitate Națională (SANS), Denio Denev.

„Twin Peaks” bulgăresc

Cazul a început luni, 2 februarie, când Ministerul de Interne bulgar a anunțat că trei cadavre au fost descoperite lângă un refugiu montan din apropierea Pasului Petrohan.

Procurorul regional din Sofia, Hristina Lulcheva, a declarat presei că refugiul a fost incendiat. Cele trei victime, bărbați identificați ulterior ca aparținând ONG-ului, au fost împușcați.

Miercuri, Borislav Sarafov, procurorul general interimar, a declarat în timpul unei conferințe de presă că ONG-ul desfășoară activități care nu pot fi descrise ca fiind „în conformitate cu voința lui Dumnezeu, în interesul societății, al statului și al copiilor” și a făcut referire la un „Twin Peaks” bulgăresc, făcând aluzie la serialul american.