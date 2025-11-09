Doi frați din Maramureş care au adus pe motociclete ucraineni în țară, arestați pentru trafic de migranți

Doi fraţi din comuna Poienile de sub Munte au fost arestați pentru trafic de migranţi, după ce au preluat ilegal ucraineni de la linia de frontieră cu două motociclete de tip cross, în schimbul a sute de euro, anunță duminică Poliția de Frontieră.

Cei doi fraţi, de 24, respectiv 25 de ani, sunt acuzați că au sprijinit trecerea ilegală a graniţei de stat a trei cetăţeni ucraineni în vârstă de 23, 39 şi 45 de ani.

„Cei doi bărbați ar fi preluat migranţii de la linia de frontieră și i-ar fi transportat, cu două motociclete de tip cross, către interiorul localității Poienile de sub Munte. În schimbul acestor servicii, doi dintre migranţi ar fi fost de acord să plătească suma de 300 de euro fiecare, iar al treilea 300 de dolari”, a transmis Poliția de Frontieră.

Ieri, polițiștii de frontieră au făcut trei perchezții domiciliare emise de către Tribunalul Maramureș, în urma cărora au identificat și ridicat mai multe bunuri, și anume: două motociclete tip off-road cu echipamentul de protecție specific (două căști), diferite sume de bani în euro și dolari, precum și telefoane mobile.

Cei doi frați români au fost reținuți inițial pentru 24 de ore, iar azi, la propunerea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Maramureș, judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului Maramureș a dispus emiterea a două mandate de arestare preventivă pentru 30 de zile.