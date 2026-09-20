Doi germani, reţinuţi după ce au agăţat două tablouri la Luvru, în sala în care se află „Mona Lisa” / Ce era pictat pe cele două tablouri

Doi cetăţeni germani au fost reţinuţi sâmbătă după ce au agăţat două tablouri la Muzeul Luvru, în sala celebrei „Mona Lisa” a lui Leonardo da Vinci, provocând doar câteva deteriorări minore pe un perete, potrivit unor surse poliţieneşti, citate de AFP.

Cele două tablouri măsurau 30 cm x 40 cm: primul îl înfăţişa pe unul dintre cei doi autori îmbrăcat în armură, iar al doilea conţinea portretele celor doi bărbaţi însoţiţi de o femeie. Serviciul de securitate al muzeului i-a oprit pe cei doi indivizi, apoi a chemat poliţia, scrie News.ro

O glumă

Interogaţi în cadrul unei audieri voluntare, cei doi bărbaţi, de naţionalitate germană, au explicat că au fixat aceste tablouri cu bandă adezivă din joacă, a precizat sursa poliţienească. Aceştia vor fi citaţi ulterior, odată ce muzeul va depune plângerea, potrivit aceleiaşi surse.

Paznicii de la Luvru au constatat uşoare deteriorări pe perete în momentul în care au dat jos cele două tablouri, a adăugat aceasta. „Mona Lisa” nu a suferit nicio deteriorare, potrivit informaţiilor furnizate de sursa poliţienească.

Breşe de securitate la Luvru

Cel mai vizitat muzeu din lume, Luvrul, se află în criză de aproape un an, scrie sursa amintită.

Pe 9 octombrie 2025, un comando de hoţi a furat, în doar câteva minute, opt bijuterii ale Coroanei Franţei din galeria Apollo, la care au avut acces cu ajutorul unei platforme din exterior. Cei patru membri ai grupului au fost arestaţi, dar obiectele furate, estimate la 88 de milioane de euro, rămân de negăsit.

Jaful a uimit întreaga lume şi a scos la iveală o serie de lacune de securitate, în special sistemul de supraveghere video învechit al muzeului, cel mai vizitat din lume, cu 9 milioane de vizitatori în 2025.

Scurgerile de apă, în noiembrie şi apoi în februarie, au deteriorat câteva sute de lucrări din biblioteca de antichităţi egiptene, precum şi un tavan pictat din secolul al XIX-lea. Un amplu proiect de renovare prevede, printre altele, crearea unei noi săli de expoziţie pentru celebra „Mona Lisa”.