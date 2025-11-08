Jaful de la Muzeul Luvru: „Bijuteriile vor fi găsite”, promite președintele Macron

Președintele francez Emmanuel Macron a reiterat vineri, pe când se afla într-o deplasare în Mexic, că bijuteriile Coroanei furate din Muzeul Luvru vor fi găsite și a promis că securitatea muzeului parizian va fi revizuită, informează AFP și Agerpres.

„Am început să interogăm o parte din banda care a participat la jaf. Bijuteriile vor fi găsite, aceștia vor arestați, vor fi judecați”, a promis șeful statului francez în cadrul unei intervenții pentru canalul Televisa, în timpul unui turneu în America Latină.

„După ceea ce s-a întâmplat, care a fost un șoc pentru toată lumea” este „ocazia de a deveni încă și mai puternici”, a declarat Macron.

Pe 19 octombrie, hoții au reușit să pătrundă în Muzeul Luvru și să fure bijuterii în valoare de 88 milioane euro, care rămân de negăsit. Patru suspecți au fost puși sub acuzare și reținuți de Poliția franceză.

Printre cele opt piese „de o valoare patrimonială inestimabilă”, potrivit autorităților, se numără și diadema împărătesei Eugénie (soția lui Napoleon al III-lea), încrustată cu aproape 2.000 de diamante.

Curtea de Conturi a criticat dur în ultimii ani managementul muzeului, afirmând joi, într-un raport, că instituția a neglijat securitatea în avantajul atractivității.

Peste 1 miliard de euro pentru „Noua Renaștere a Luvrului”

„Securitatea Muzeului Luvru va fi complet regândită”, a dat asigurări Emmanuel Macron vineri, evocând planul „Noua Renaștere a Luvrului”, anunțat în luna ianuarie, care va duce la crearea unei noi intrări și a unei săli dedicate celebrei Gioconda de Leonardo da Vinci.

Curtea de Conturi a revizuit în creștere costurile proiectului la 1,15 miliarde de euro față de 700-800 milioane de euro, sumă evocată de anturajul șefului statului. Instituția consideră că proiectul „nu are finanțare” în acest stadiu.

Între timp, conducerea celui mai vizitat muzeu din lume a prezentat vineri „măsuri de urgență” cu prilejul unui consiliu extraordinar al administrației, printre care crearea unui post de „coordonator al siguranței” și instalarea unor camere de supraveghere suplimentare. Lipsa acestora în perimetrul exterior muzeului a fost criticată.