VIDEO Noi imagini cu jaful de la Muzeul Luvru. Ce au surprins camerele de supraveghere din interiorul muzeului

În noile imagini cu jaful de la Muzeul Luvru, din octombrie de la Paris, se pot vedea cum doi dintre hoţi pătrund în galeria Apollon, unde se aflau bijuteriile.

Scenele filmate de camerele de supraveghere din interiorul muzeului au fost prezentate pentru prima dată duminică de canalele de televiziune TF1 și France Télévisions și îi arată pe doi dintre hoți intrând în galerie, după ce au trecut peste o uşă-fereastră, potrivit AFP, citată de News.ro.

Unul poartă o cagulă neagră şi o vestă galbenă, celălalt este îmbrăcat în negru şi are o cască de motociclist. Apoi, unul dintre cei doi bărbaţi, înarmat cu o polizor, atacă vitrina în care se afla diadema împărătesei Eugénie, pe care reuşeşte să o ia după ce loveşte cu pumnii în geam. Ulterior, el vine în ajutorul celui de-al doilea hoţ care spărgea vitrina alăturată.

Întreaga acțiune a durat mai puțin de patru minute, sub privirile unor agenţi neputincioşi, unul dintre ei cu o paletă de ghidare fără să ştie ce să facă, potrivit imaginilor France Télévisions. Hoţii ar fi putut fi opriţi „în 30 de secunde”, a estimat la jumătatea lunii decembrie Noël Corbin, şeful Inspecţiei Generale pentru Afaceri Culturale (Igac).

Pe 19 octombrie, hoții au reușit să pătrundă în Muzeul Luvru și să fure bijuterii în valoare de 88 milioane euro. Printre cele opt piese „de o valoare patrimonială inestimabilă”, potrivit autorităților, se numără și diadema împărătesei Eugénie (soția lui Napoleon al III-lea), încrustată cu aproape 2.000 de diamante.

Luvrul are o lungă istorie de furturi, probabil cel mai mare fiind cel comis de un decorator italian care a lucrat acolo pentru scurt timp și care a furat Mona Lisa în 1911. Vincenzo Peruggia a intrat în muzeu îmbrăcat ca un angajat al muzeului. Când nimeni nu se uita, a luat tabloul și a ieșit pe furiș. Ulterior a fost arestat, iar tabloul a fost recuperat.

Un alt episod notoriu a avut loc în 1956, când un vizitator a aruncat cu o piatră în faimosul zâmbet al picturii, ciobind vopseaua din apropierea cotului stâng. După acel incident, opera de artă a fost mutată în spatele unui geam protector.