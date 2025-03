Doi jurnaliști, filați de DNA Iași după ce au investigat un caz de corupție. „Un abuz îngrozitor, iar cineva ar trebui să răspundă”

Jurnaliștii Luiza Vasiliu și Victor Ilie, care au relatat despre cazuri de corupție, abuzuri de putere sau spălare de bani, au fost urmăriți timp de două luni de DNA Iași, în 2023. Decizia de filaj a venit după ce Victor Ilie a făcut o investigație sub acoperire, în care a pretins că este un om de afaceri, pentru a arăta că mai multe transporturi de cereale din Ucraina pentru companii fantomă erau aprobate pentru 10.000 de euro. Structura centrală a DNA a declarat pentru HotNews.ro că nu are informații referitoare la acest caz.

Prima dată când și-au dat seama că sunt urmăriți, jurnaliștii au bănuit că filajul are legătură cu faptul că documentau investigațiile despre frații Andrew și Tristan Tate. Erau în Centrul Vechi din București, după ce s-au întâlnit cu una dintre sursele lor pentru acel subiect. Victor Ilie a observat că este urmărit de doi indivizi, amândoi cu cască în ureche, au povestit jurnaliștii pe platforma Substack.

De fapt, acțiunea de urmărire nu avea legătură cu frații Tate. Cei doi erau urmăriți de DNA Iași.

Filajul s-a petrecut în primăvara anului 2023. Fără să știe, jurnalistul Victor Ilie s-a aflat sub un mandat de supraveghere tehnică și era în timpul unei ordonanțe provizorii de filaj și înregistrări ambientale.

„Fără să îmi arate apelurile, în drumul meu spre întâlnirea cu sursa, telefonul meu era sunat de Serviciul Tehnic din cadrul Direcției Naționale Anticorupție. Iar telefonul trimitea semnale către releul cel mai apropiat fără să afișeze apelurile de la DNA”, a scris Victor Ilie.

Au fost urmăriți de șase ofițeri

Victor Ilie și Luiza Vasiliu au fost urmăriți pe stradă, în Centrul Vechi din București, la redacție, la întâlnirile cu sursele pe care le aveau, dar și în drum spre casă, după ce și-au luat copilul de la creșă.

Conform documentelor DNA Iași arată că filajul în stradă a durat 48 de ore. Pe lângă filajul în stradă, telefonul lui Victor Ilie a fost interceptat de autorități timp de două luni.

„După o lună de interceptări, au mai primit încă o lună de la judecătorul de drepturi și libertăți. Au motivat extinderea mandatului de supraveghere prin comportamentul meu suspicios, pentru că mi-am dat seama că sunt urmărit”, a explicat jurnalistul.

Filați după ce au arătat un caz de corupție

În februarie 2023, RISE Project și Organized Crime and Corruption Reporting Project au documentat traficul de cereale din Ucraina prin România. Mai multe surse le-au confirmat jurnaliștilor că directorul Direcției Sanitar Veterinare și pentru Siguranța Animalelor (DSVSA) din Iași, Gabriel Ciobanu, aprobă transporturi de cereale din Ucraina pentru companii fantomă contra unor sume de bani.

Pentru a documenta materialul și a verifica dacă ce face Gabriel Ciobanu este adevărat, Victor Ilie a pretins că este afacerist.

„M-a primit amabil în biroul lui, mi-a zis să lăsăm telefoanele acolo și m-a condus într-o altă încăpere. I-am zis că am 50 de camioane cu grâu de pe front și am nevoie de la el doar de o firmă care să le importe în acte la noi. A fost de acord, dar a spus că îi trebuie o săptămână ca să pună la punct afacerea. I-am scris pe un bilețel 10.000, suma pe care știam de la sursele noastre c-o așteaptă în schimbul favorului. A fost de acord și cu asta, dar a zis că vorbim despre bani după ce batem palma. Am plecat și am oprit înregistrarea”, a povestit Victor Ilie pe Substack.

Ciobanu a depus apoi o plângere la Direcția Generală Anticorupție (DGA) Iași, în care a scris că un individ a încercat să îi dea șpagă.

DGA a sesizat Direcția Națională Anticorupție, iar DNA Iași a deschis un dosar penal in rem pentru instigare la abuz în serviciu și dare de mită.

„Știau că sunt jurnalist de investigație. Puteau descoperi la fel de ușor că mai făcusem undercover-uri, la RISE Project sau Recorder. Dar au ales să folosească pretextul plângerii lui Ciobanu ca să mă urmărească pe mine, nu să cerceteze ce se întâmplă cu adevărat la DSVSA Iași”, a acuzat Victor Ilie.

Nu este prima dată când DNA Iași supraveghează jurnaliști

Mai mulți jurnaliști din Iași, care au scris despre corupția locală și crima organizată din imobiliare au fost și ei supravegheați de DNA Iași.

Rareș Neamțu, Tudor Leahu și Andrei Viliche au publicat anchete despre corupția din oraș. În decembrie 2017, cei trei lucrau la o serie de investigații despre arhitectul șef al Iașului, Alexandru Mustiață, și viceprimarul Gabriel Harabagiu, care aprobau construcții ilegale în zone protejate. Ca urmare a investigațiilor, procurorii DNA Iași s-au autosesizat.

În final, fapele de corupție ale primarului și viceprimarului au fost clasate, dar jurnaliștii au fost interceptați timp de două luni pentru hărțuire, șantaj și amenințare.

DNA spune că nu știe despre acest caz

Contactat de HotNews.ro, un reprezentant al structurii centrale a DNA a declarat că nu știe despre ce este vorba în cazul celor doi jurnaliști filați de DNA Iași.

Acesta a adăugat și că nu ar fi putut oricum să ofere detalii despre dosarul și procedurile de urmărire ale celor doi. „Și dacă nu ar fi fost jurnaliști, tot nu am aș fi putut spune (n.r. informații despre procedură)”.

Despre informațiile primite de Victor Ilie ca urmare a interceptărilor telefonice, purtătorul de cuvânt a explicat că este „o procedură” ca după finalizarea interceptărilor, persoana în cauză să fie informată că apelurile și mesajele sale au fost interceptate de DNA.

Organizație de protejare a jurnaliștilor: Mandatele de supraveghere ale jurnaliștilor sunt „o încălcare a unui drept profesional”

„Este șocant ceea ce a scos la iveală dosarul DNA Iași de supraveghere a jurnalistului Victor Ilie”, a spus Liana Ganea, președinta ActiveWatch, organizație de apărare a libertății de exprimare și a jurnaliștilor independenți din România, citată în materialul de pe Substack.

Ea a explicat că astfel de cazuri sunt „grave și abuzive” pentru că „reprezintă încălcarea unui drept profesional: cel la protecția surselor jurnalistice”. Dreptul la protecția surselor este garantat de legislația națională, de jurisprudența Curții Europene a Drepturilor Omului și de Regulamentul European privind Libertatea Mass-Mediei.

„Mai mult, în toate cazurile de mai sus, au existat suspiciuni rezonabile ale unor comportamente corupte ale procurorilor implicați. Din conținutul acestui dosar, la care, de altfel, nu avem acces în integralitate și pentru care nu există o copie disponibilă nici măcar celui supravegheat, aflăm cu câtă ușurință un procuror, cu aprobarea lipsită de orice scrutin real a judecătorului de drepturi și libertăți, poate pune sub supraveghere un jurnalist”, a mai susținut Liana Ganea.

Reacția Emiliei Șercan: „Cineva ar trebui să răspundă”

„În țara asta măcinată de corupție, DNA Iași l-a pus sub filaj și i-a interceptat telefonul timp de două luni jurnalistului Victor Ilie”, a scris pe pagina sa de Facebook jurnalista Emilia Șercan.

Șercan este victima unei operațiuni de kompromat, după ce a dezvăluit plagiatul în cazul lucrării de doctorat a lui Nicolae Ciucă.

„Deși procurorului i-a fost clar destul de repede că are de-a face cu jurnaliști și nu cu infractori, a cerut prelungirea mandatului de filaj și de interceptare a telefoanelor lui Victor cu încă 30 de zile. Procurorul nu a menționat atunci când a trimis dosarul la judecătorie pentru a cere prelungirea mandatului cu 30 de zile că Victor este jurnalist. Iar judecătorul de drepturi și libertăți a prelungit filajul și interceptarea”, a mai precizat Emilia Șercan.

Ea a reclamat că acest lucru este „un abuz îngrozitor, iar cineva ar trebui să răspundă, pentru că, în timpul supravegherii tehnice, lui Victor i-au fost expuse două surse, ceea ce reprezintă o încălcare a unui drept profesional fundamental pentru jurnaliști: protecția surselor”.

„Așa arată sistemul judiciar din România. În loc să protejeze cetățenii de abuzuri și să combată corupția, îi filează și le interceptează telefoanele jurnaliștilor care fac anchetele pe care poliția și procurorii nu le fac pentru că joacă mai degrabă rolul de protectori ai corupților. DNA Iași este aceeași structură care a îngropat adânc în sertare sale abuzurile sexuale și violurile episcopului de Huși comise împotriva unor minori, dosar care a fost trimis în judecată abia după ce tot niște jurnaliști au expus povestea”, a adăugat jurnalista de investigație.