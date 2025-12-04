Doi minori au fost reţinuţi în cazul accidentui feroviar din Caraș-Severin. Sunt suspectați că au pus osii pe linia ferată

Doi minori au fost reţinuţi de poliţiştii din Caraş-Severin în cazul incidentului de siguraţă feroviară de sâmbătă, când un tren cu călători care mergea de la București la Timișoara a lovit o osie de vagonet amplasată pe linia ferată, anunță Poliția, citată de News.ro.

Trenul cu aproximativ 30 de călători a fost oprit sâmbătă seară aproximativ o oră, în dreptul stației Cruşovăţ, după ce a lovit o osie de vagonet amplasată pe linia ferată. O a doua osie a fost găsită în zona incidentului, pe o altă linie, după ce mecanicul trenului a reuşit să oprească garnitura feroviară.

În urma evenimentului nu au fost persoane rănite, dar poliţiştii au întocmit atunci dosar penal pentru infracţiunea de distrugere sau semnalizare falsă.

În urma investigaţiilor, poliţiştii au identificat doi minori care au pus cele două osii pe linia de cale ferată.

„În urma activităţilor investigative desfăşurate de poliţiştii Serviciului Judeţean de Poliţie Transporturi Caraş-Severin din cadrul SRPT Timişoara, au fost identificaţi doi minori bănuiţi de amplasarea celor două osii metalice pe linia de cale ferată în zona staţiei CF Cruşovăt. Cei doi minori au fost depistaţi şi conduşi la sediul Poliţiei împreună cu reprezentanţii legali. Având în vedere gravitatea faptelor şi riscul major generat pentru siguranţa circulaţiei feroviare, poliţiştii au dispus reţinerea celor doi minori, în conformitate cu procedurile prevăzute de legislaţia în vigoare”, a transmis, joi, IPJ Caraş-Severin.

De asemenea, poliţiştii Serviciului Judeţean de Poliţie Transporturi Caraş-Severin s-au sesizat din oficiu pentru săvârşirea infracţiunii de neîndeplinirea îndatoririlor de serviciu sau îndeplinirea lor defectuoasa, din culpă.

Cercetările continuă sub coordonarea procurorului de caz de la Parchetul de pe lângă Judecătoria Caransebeş.