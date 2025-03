Doi psihologi, doi influenceri și doi actori intră într-un bar

Mai exact, la Apollo 111. Unde lansează o carte: ,,Iubește în fiecare zi”, de dr. Alexandra Solomon. O carte despre relații de cuplu, despre diferențele care ne apropie și despre cele care ne despart, ce stă și ce nu stă în puterea noastră să schimbăm pentru a cultiva iubirea. Vă invităm la o seară specială, de discuții firești și importante, în compania unor invitați autentici și deschiși.

,,Această carte se adresează unei femei care s a căsătorit cu iubitul din liceu și pe care încă îl iubește, chiar și după cincizeci de ani. Se adresează tânărului care tocmai și-a început călătoria, mergând la întâlniri, și care se simte în același timp dezorientat și dornic să găsească pe cineva special. Se adresează bărbatului care încearcă să și revină după o despărțire sau o copilărie dificilă. Dar și cuplului care începe un nou capitol, lăsând în urmă un eveniment major, care își extinde familia sau care se confruntă cu o provocare în relație. Indiferent cine ești, călătoria de Autocunoaștere Relațională e pentru tine. Luând această carte, investești în mod curajos și semnificativ în tine însuți și în relațiile tale”.

Editura ZYX Books lansează „Iubește în fiecare zi”, noua carte semnată de dr. Alexandra H. Solomon, una dintre cele mai influente voci din domeniul educației emoționale.

Volumul este recomandat de Esther Perel , psihoterapeută și autoare de bestselleruri The New York Times.

, psihoterapeută și autoare de bestselleruri The New York Times. Evenimentul de lansare are loc pe 19 martie, la Apollo 111, alături de Domnica Petrovai, psiholog și psihoterapeut, și alți invitați speciali: Dragoș Buzzi – coach, profesor și creator de conținut; Gabriela Marin – psihoterapeută, specialistă în relații de cuplu și psihosexologie; Ana Morodan – antreprenoare, influencer, social well-being advocate; Denisa Nicolae – actriță; Liviu Romanescu – actor.

Acest volum propune 365 de practici zilnice utile, menite să sprijine dezvoltarea personală și relațiile de cuplu, într-un stil empatic și accesibil. Cu o experiență vastă în psihologia relațiilor, autoarea își structurează cartea în jurul conceptului de Autocunoaștere Relațională, încurajând cititorul să exploreze cu compasiune și înțelegere propria lume interioară.

,,Intimitatea este o călătorie, nu o destinație. Sper ca Autocunoașterea Relațională să devină o busolă interioară de încredere, care să ghideze cititorii spre relații satisfăcătoare, să îi ajute să evite relațiile în care suferințele din trecut își croiesc drum în prezent”, spune dr. Alexandra H. Solomon.

Cartea este recomandată de Esther Perel, renumită psihoterapeută și autoare de bestselleruri, care descrie volumul astfel: „Fiecare sfat din această carte este o bomboană de ciocolată belgiană. Primești câte o idee înțeleaptă pe zi, iar asta chiar te ajută să ai relații mai satisfăcătoare.” – Esther Perel

„Iubește în fiecare zi” îmbină cercetarea științifică, psihologia relațională și exercițiile practice, oferind un ghid pentru oricine dorește să construiască relații mai autentice și mai împlinite.

Un eveniment despre iubire, autenticitate și încredere

Cartea se va lansa miercuri, 19 martie, începând cu ora 18:30, la Apollo 111, și oferă o ocazie specială de a explora perspectivele mai multor experți și specialiști asupra iubirii, relațiilor și autocunoașterii. Evenimentul va provoca la dezbatere o serie de invitați, printre care Domnica Petrovai – psiholog clinician și psihoterapeut, fondatoarea Mind Education și a Școlii pentru Cuplu, Dragoș Buzzi – coach, profesor și creator de conținut, Gabriela Marin – psihoterapeută, specialistă în relații de cuplu și psihosexologie, Ana Morodan – antreprenoare, influencer, social well-being advocate, Denisa Nicolae – actriță, Liviu Romanescu – actor.

Cine ar trebui să citească „Iubește în fiecare zi”?

Această carte se adresează oricui își dorește relații mai sănătoase și autentice – cuplurilor care doresc să își întărească legătura, celor care trec printr-o despărțire sau sunt în căutarea iubirii. Indiferent de vârstă sau experiență, acest ghid este dedicat celor care vor să înțeleagă mai bine mecanismele relațiilor și să-și îmbunătățească inteligența emoțională, pentru conexiuni mai profunde și împlinite.

Despre Dr. Alexandra H. Solomon

Dr. Alexandra H. Solomon este una dintre cele mai influente voci din domeniul educației emoționale. Este psiholog clinician licențiat și profesor la Northwestern University, unde predă cursul „Building Loving and Lasting Relationships” („Cum să pui bazele unor relații iubitoare și durabile”). Lucrările sale au influențat milioane de cititori, fiind recunoscută la nivel internațional pentru abordarea sa inovatoare asupra relațiilor și educației emoționale. Autoarea a publicat articole în The Atlantic, Vogue, Scientific American, a fost invitată la The Today Show și este gazda podcastului Reimagining Love. Este autoarea a două cărți de succes: Loving Bravely și Taking Sexy Back.

Descoperă cartea aici: https://bit.ly/4kHtosk

Despre ZYX Books

ZYX Books este o editură care se concentrează pe nevoile reale ale comunităților, oferind titluri relevante și de calitate. Procesul editorial este riguros, fiecare titlu fiind validat de experți din domeniul științific, asigurând astfel relevanța și impactul social al cărților publicate. Printre colecțiile editurii se numără: Creșterea copiilor, Educație emoțională, Biblioteca de pediatrie, Societate, Reportaj, Memoir, ZYX Kids (Cărți pentru copii).