Doi români au fost implicați în accidentul feroviar din Spania. Precizările MAE privind starea lor

Doi cetățeni români au fost implicați în accidentul feroviar petrecut duminică în Spania, când două trenuri au intrat în coliziune, a anunțat luni Ministerul Afacerilor Externe (MAE). Potrivit MAE, cei doi au suferit răni ușoare și se află în afara oricărui pericol.

Reprezentanții Consulatul General al României la Sevilla au comunicat telefonic cu cetățenii români implicați, care au confirmat că starea lor este stabilă.

„Autorităţile spaniole au confirmat prezenţa a doi cetăţeni români printre persoanele afectate, acestea fiind rănite uşor. Reprezentanţii Consulatului General al României la Sevilla au comunicat telefonic cu cele două persoane de cetăţenie română, acestea confirmând că se află în afara oricărui pericol”, a transmis MAE într-un comunicat de presă.

Unul dintre români vorbea cu familia pe video când trenul a deraiat

Un tânăr român aflat în trenul care a deraiat în Spania era în mijlocul unui apel video cu familia sa în momentul impactului. Timp de câteva ore, rudele nu au știut nimic de el, scrie presa spaniolă.

Un tren de mare viteză care circula de la Malaga la Madrid, cu aproximativ 300 de pasageri, a deraiat în apropiere de Adamuz, duminică, în jurul orei 19.45.

După deraiere, trenul a sărit pe linia ferată din sensul opus și a lovit un tren care circula din Madrid spre Huelva, cu aproximativ 200 de pasageri la bord. A doua garnitură a suferit cel mai mult în urma impactului.

Potrivit celor mai recente informații, aproape 40 de persoane și-au pierdut viața și peste 150 au fost rănite. Garda Civilă a trimis experți în ADN și amprente care au participat la operațiunea de salvare pentru a accelera identificarea victimelor, potrivit El Pais. Specialiștii au început deja să preleveze ADN de la posibile rude ale unor victime neidentificate.

MAE informează că cetățenii români pot solicita asistență consulară la numărul de telefon al Consulatului General al României la Sevilla: +34 954 233 243; +34 954 230 947; +34 954 624 053, apelurile fiind redirecționate către Centrul de Contact și Suport al Cetățenilor Români din Străinătate (CCSCRS) şi preluate de operatorii Call Center în regim de permanență.

MAE amintește că cetățenii români care se confruntă cu o situație dificilă, specială, cu un caracter de urgență, au la dispoziție și telefonul de urgență al Consulatului General al României la Sevilla: +34 648 212 169.