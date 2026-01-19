Ce se știe până acum despre dezastrul din Spania. Este cel mai grav accident feroviar din ultimii 13 ani

O reprezentare grafică intitulată „Două trenuri de mare viteză se ciocnesc în Spania”, creată la Ankara, Turcia, pe 19 ianuarie 2026. Credit line: Elif Acar / AFP / Profimedia

Coliziunea, cauzată de deraierea unuia dintre trenuri, a fost cea mai gravă din Spania din cel puțin 2013, potrivit The New York Times.

Informații despre accidentul feroviar din Spania, LIVE pe HotNews.

Un tren de mare viteză a deraiat și s-a ciocnit cu un alt tren de mare viteză, duminică seara, în apropiere de Adamuz, în provincia Cordoba, ucigând și rănind zeci de persoane, potrivit autorităților locale. Acesta este cel mai grav accident feroviar din Spania din 2013, când 80 de persoane au murit după ce un tren a deraiat pe o secțiune curbată a căii ferate din nord-vestul țării. Spania are a doua cea mai lungă rețea feroviară de mare viteză din lume.

Coliziunea de duminică a avut loc la ora locală 19:45. Trenul care a deraiat primul era un tren privat care se îndrepta spre Madrid din Malaga, de pe coasta de sud a țării. Vagoanele din spatele trenului au căzut pe linia opusă, unde s-au ciocnit cu un tren care se îndrepta spre sudul orașului Huelva, la vest de Sevilla, operat de compania feroviară națională a Spaniei.

Iryo, operatorul primului tren, a declarat că în momentul accidentului se aflau aproximativ 300 de pasageri la bord. Renfe, operatorul celui de-al doilea tren, nu a precizat numărul de pasageri pe care îl transporta.

Agenția de stat spaniolă pentru infrastructura feroviară a declarat într-un comunicat că traficul feroviar între Madrid și mai multe orașe importante din sudul Andaluziei — inclusiv Córdoba, Sevilla, Málaga și Huelva — va fi suspendat luni.

Echipele de intervenție în caz de urgență au continuat să caute printre resturile accidentului luni dimineață, oficialii avertizând că numărul morților ar putea crește.

Ce a cauzat deraierea?

Spre deosebire de dezastrul din 2013, deraierea de duminică s-a produs pe o porțiune dreaptă a căii ferate. A fost înființată o comisie independentă pentru a investiga cauzele accidentului.

Oscar Puente, ministrul transporturilor din Spania, a declarat reporterilor că primul tren care a deraiat avea doar câțiva ani vechime și că porțiunea de cale ferată pe care s-a produs accidentul fusese recent renovată.

„Accidentul este extrem de ciudat”, a spus el. „S-a produs pe o porțiune dreaptă. Toți experții pe care i-am consultat sunt extrem de nedumeriți.” El a adăugat: „Dacă nu ar fi existat un tren care venea din sens opus, nu am fi vorbit despre victime de niciun fel.”

Răspunsul autorităților

Prim-ministrul Spaniei, Pedro Sánchez, și-a exprimat compasiunea față de familiile victimelor pe rețelele de socializare, afirmând că „întreaga țară este alături de ele în acest moment extrem de dificil”.

„Aceasta este o noapte a durerii profunde pentru țara noastră”, a spus el.

Guvernul Andaluziei a înființat un post medical la locul accidentului pentru victime, în timp ce administrația orașului Córdoba a lansat un apel urgent către medici pentru a ajuta la tratarea răniților.

Paco Carmona, directorul pompierilor din Cordoba, a declarat la televiziunea publică că echipajele de urgență acordă prioritate asistenței victimelor care sunt încă blocate în cele două vagoane cele mai grav avariate în accident.