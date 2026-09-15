Doi vechi rivali din SUA fac front comun împotriva „oligarhilor tech”: „Poporul american nu se va umili în fața lor”

Senatorul progresist american Bernie Sanders și activistul de extrema dreapta Steve Bannon vor cere împreună marți introducerea unor restricții asupra sistemelor de inteligență artificială (AI), cei doi adversari politici unindu-și vocile din cauza îngrijorărilor că această tehnologie le va face rău oamenilor, scrie Reuters.

Cei doi vor vorbi la aceeași reuniune organizată marți la Washington, Reuters subliniind că alianța neobișnuită este un semn al modului în care preocupările legate de inteligența artificială schimbă regulile și convențiile obișnuite ale politicii.

Îngrijorarea publică privind potențialul pericol reprezentat de AI este în creștere, după ce Jacob Coxon, un fost cercetător de la Anthropic, a declarat săptămâna trecută că și-a dat demisia din cadrul companiei de AI, în parte deoarece „oamenii care construiesc AI cred sincer că aceasta ne-ar putea ucide pe toți până la sfârșitul deceniului”.

Acțiunile companiilor din sectorul AI au scăzut luni la nivel mondial după ce liderii unora dintre cele mai mari companii din industrie au cerut încetinirea ritmului de dezvoltare a acestei tehnologii.

Bannon a fost șef pentru strategie al lui Trump la Casa Albă

Bannon, un aliat de lungă durată al președintelui american Donald Trump și un fost consilier cheie al său la Casa Albă în primul mandat, a criticat abordarea sa în ceea ce privește supravegherea domeniului AI.

Bannon a pus pe seama influenței pe care companiile din Silicon Valley ar exercita-o asupra lui Trump lipsa de disponibilitate a acestuia de a reglementa tehnologia AI.

Bannon a spus în podcastul său de luni că legislativul de la Washington nu ar trebui să adopte legi care să împiedice statele să își aplice propriile reguli în domeniul tehnologiei, o poziție care marchează o altă ruptură de Trump.

„Poporul american nu se va umili în fața acestor oligarhi tech”, a subliniat Bannon.

Steve Bannon, FOTO: Gage Skidmore / ZUMA Press Wire / Shutterstock Editorial / Profimedia

Bernie Sanders a cerut dezvoltarea instrumentelor AI capabile să „răstoarne sau să submineze guvernul SUA”

Reuters a relatat anterior că senatorii americani dezbat un proiect de lege care ar împiedica statele să își aplice propriile legi privind anumite riscuri generate de modelele de inteligență artificială. Anterior, încercările de a restricționa legile statelor privind AI au eșuat în Senatul SUA.

Trump a minimalizat luni îngrijorările exprimate în weekend de liderii industriei cu privire la faptul că utilizarea abuzivă a inteligenței artificiale ar putea face rău oamenilor, afirmând că SUA dispun deja de mecanisme de protecție pentru această tehnologie puternică.

Sanders și Bannon vor fi însoțiți la reuniunea de la Washington de Liz Shuler, președinta Federației Americane a Muncii și Congresul Organizațiilor Industriale (AFL-CIO), și de Walter Kim, președintele Asociației Naționale a Evanghelicilor. Aceștia sunt așteptați de asemenea să țină discursuri, potrivit organizatorilor evenimentului. AFL-CIO este cea mai mare federație de sindicate din SUA.

Sanders și Greg Casar, un alt reprezentant progresist din Congresul american, au cerut anterior ca SUA să adopte o legislație care să oprească dezvoltarea instrumentelor AI capabile să „răstoarne sau să submineze guvernul SUA”, până când acesta va crea o nouă agenție care să supravegheze tehnologia AI.