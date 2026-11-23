Liderul USR, Dominic Frtiz, a criticat luni „tăcerea inexplicabilă și tot mai apăsătoare care vine de la Cotroceni”, după ce AUR și-a prezentat luni seară propriul raport referitor la anularea alegerilor prezidențiale din 2024.

„Adevărul e că la 2 ani de la acel moment – în care candidata USR, Elena Lasconi, era în turul 2 – nu știm ce s-a întâmplat. Nu e o rană deschisă doar pentru unii. S-au anulat atunci voturile nu pentru un singur candidat, ci ale tuturor românilor”, a scris președintele USR într-o postare pe Facebook.

Fritz amintește că decizia de anulare a venit după cea de renumărare a tuturor voturilor, menită, spune el, „să oprească valul USR înainte de alegerile parlamentare”.

„Ultima săptămâna de campanie a fost dusă cu narativul «cine știe, poate totuși a intrat Ciolacu în locul Elenei Lasconi»”, a continuat președintele USR.

„În loc de explicații despre aceste două ingerințe brutale în procesul democratic, avem o tăcere inexplicabilă și tot mai apăsătoare care vine de la Cotroceni. Tăcerea lentă a Președintelui este pământul fertil pe care grădinarul-șef George Simion crește teoriile conspiraționiste. Românii așteaptă explicații clare și asumate despre ce s-a întâmplat atunci, despre cine a decis ce, când, pe baza a ce. Și da, vrem să și știm ce instituții nu și-au făcut treaba de a fost nevoie de o frâna de urgență atât de brutală, și ce consecințe există pentru cei care au adormit la volan. (În loc de consecințe, avem un etern interimat militar la SRI). Nu putem să construim o democrație reală fără răspunsuri reale, chiar dacă doare, și chiar dacă între timp au mai existat și alte urgențe. România onestă are nevoie de onestitate, acum”, a transmis Dominic Fritz.

AUR a organizat luni seară o conferință de presă pentru a prezenta „o succesiune a evenimentelor care a fost absolutamente halucinantă”, după cum a descris-o Gheorghe Piperea, și care a dus la decizia Curții Constituționale de a anula alegerile prezidențiale din 2024, fără ca instituția să aibă, potrivit eurodeputatului, competențe legale în acest sens.