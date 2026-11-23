AUR a organizat luni seară o conferință de presă pentru a prezenta „o succesiune a evenimentelor care a fost absolutamente halucinantă”, după cum a descris-o Gheorghe Piperea, și care a dus la decizia Curții Constituționale de a anula alegerile prezidențiale din 2024, fără ca instituția să aibă, potrivit eurodeputatului, competențe legale în acest sens.

Partidul de opoziție a organizat această conferință în contextul în care președintele Nicușor Dan promisese că va prezenta un raport privind anularea alegerilor.

Eurodeputatul AUR Gheorghe Piperea a susținut că Nicușor Dan nu va veni cu propria versiune a evenimentelor, „pentru că ele nu există”.

„Raportul relevă trei lucruri extrem de grave. Unu la mână, modul în care democrația poate să fie «apărată» prin mijloace nedemocratice, iar acest lucru este o trăsătură fascistă a actualei forme de guvernare din UE, vine chiar din nazism”, a declarat Piperea, care este și liderul AUR București.

Al doilea lucru este hotărârea CCR de anulare a alegerilor, care a fost „luată cu totul și cu totul în afara competenței prevăzute de lege și de Constituție”, a mai susținut el.

În al treilea rând, Piperea a acuzat celelalte instituții ale statului de un „dispreț total” față de Parlament.

„Se observă un dispreț total al instituțiilor publice din România, că ne referim la Guvern, că ne referim la Curtea Constituțională, că ne referim la celelalte instituții în statul român, un dispreț total pentru Parlamentul acestei țări”, a mai susținut reprezentantul AUR.

Printre altele, el l-a criticat pe premierul Luca Niculescu că s-a făcut „că plouă” atunci când a fost chemat de AUR în Parlament.

Piperea a mai susținut că judecătorii CCR au luat decizia de anulare a alegerilor pe baza unui „extemporal prost, scris de un student la anul I la drept constituțional, de către domnii de la serviciul secret”.

Ce a spus CCR despre anularea alegerilor

Curtea Constituţională a României (CCR) a decis, pe 6 decembrie 2024, anularea alegerilor prezidențiale și reluarea lor de la zero, când deja începuse al doilea tur de scrutin – în care intraseră Călin Georgescu și Elena Lasconi.

Cu o zi înainte de decizia de anulare, CCR a primit patru sesizări în care se solicita anularea rezultatelor de la primul tur. Sesizările au fost formulate după desecretizarea rapoartelor înaintate în Consiliul Suprem de Apărare a Ţării (CSAT) de către serviciile de informații, în care „s-a constatat că au avut loc acţiuni ale unui actor cibernetic statal” şi că „România este o ţintă pentru acţiuni hibride agresive ruse”.

„Caracterul liber exprimat al votului a fost încălcat prin faptul că alegătorii au fost dezinformați prin intermediul unei campanii electorale în cadrul căreia unul dintre candidați a beneficiat de o promovare agresivă, derulată cu eludarea legislației naționale în domeniul electoral și prin exploatarea abuzivă a algoritmilor platformelor de social-media”, a scris CCR în motivarea deciziei.

Instituția a menționat, de asemenea, că libertatea alegătorilor de a-şi forma o opinie presupune dreptul de a obţine informaţii corecte despre candidaţi, astfel că trebuie exclusă ingerinţa unor entităţi statale sau non-statale în realizarea unor campanii de propagandă sau dezinformare electorală.

CCR a mai reclamat, printre altele, că „a fost afectat caracterul transparent și echitabil al campaniei electorale și au fost nesocotite reglementările legale referitoare la finanțarea acesteia”.

Ce a spus Nicușor Dan despre raportul promis

Într-o conferință de presă în 10 noiembrie 2026, președintele a evitat să dea un calendar concret pentru publicarea raportului, dar a susținut că, acum că s-a încheiat criza politică, subiectul redevine „una din principalele” sale „preocupări”.

„În momentul în care am început criza asta politică, era principala mea preocupare. Din păcate, ne-am schimbat toți focusul și, sau în fine, să vorbesc de mine, criza politică, rezolvarea crizei politice, cu toate consecințele care ar fi putut să decurgă de acolo, inclusiv cele pe care le-am spus în detaliu azi, au fost mult mai importante și am lăsat de-o parte activitatea asta. Probabil că instituțiile cu care lucram în momentul acela la raport au mai făcut progrese între timp, revine una din principalele mele preocupări, dar nu vreau să dau un calendar acum”, a declarat Nicușor Dan, conform transcrierii oferite de Cotroceni.

Fără a-l menționa în mod direct pe Călin Georgescu, președintele Dan a spus că la momentul alegerilor din 2024 a existat „o neregulă evidentă financiară”, în condițiile în care „un candidat a anunțat zero cheltuieli de campanie și sunt dovezi evidente de sume consistente care au fost cheltuite”.

„Doi – pe influența rusă: în urmă cu un an, Procurorul General a prezentat niște fapte. Trei – tabloul general este mult mai amplu, adică în România și în Europa există în mod evident un război hibrid dus de Federația Rusă, cu sute de exemple de sabotaje în Europa – nu în România, în România câteva – cu sute sau poate mii de atacuri cibernetice, cu campanii de dezinformare dovedite în multe din aceste țări și cumva în momentul în care o să avem raportul, îmi doresc ca tot acest tablou general să fie prezentat publicului”, a mai spus Nicușor Dan.