VIDEO Dominic Fritz prezintă întrebările de la interviul pentru cetățenia română. „Enumerați două zeități dacice / Ce știți despre Steaua București?”

Preşedintele USR și primarul Timișoarei, Dominic Fritz, a prezentat joi seară, pe pagina sa de Facebook, o serie de întrebări care se pun la interviul pentru obținerea cetățeniei române, pentru care se pregătește.

Edilul Timișoarei spune că și-a depus dosarul pentru obținerea cetățeniei române de peste un an și are o listă cu circa 400 de întrebări pentru care trebuie să se pregătească.

Joi seară, Fritz a anunțat că este programat săptămâna viitoare pentru a susține pentru cetățenia română.

„«Fritz jignește românii». Asta a fost un titlu într-o mare publicație online. De ce? Pentru că am spus că mă pregătesc pentru interviul de a lua cetățenia română și multe dintre întrebările pentru care trebuie să mă pregătesc sunt atât de grele, că eu cred că mulți români n-ar putea să răspundă la ele”, a transmis Fritz, într-o înregistrare video pe pagina sa de Facebook.

Potrivit edilului, întrebările sunt din istoria, geografia, cultura și Constituția României.

„Am adus aici toate întrebările. Deci sunt patru categorii, sunt cam 400 de întrebări despre Constituția României, despre istorie, despre geografie și despre cultura și civilizația românească”.

În continuare, Fritz a exemplificat câteva dintre ele:

„Enumerați două zeități dacice. Enumerați cele mai importante colonii grecești de la Marea Neagră. Ce știți despre învățământul superior din provinciile românești? Trei exemple de orașe din țara românească din Evul Mediu”, spune Fritz.

„Ce este Ministerul Public? Eu știu, știți și voi? Enumerați două compoziții ale lui George Enescu. Chiar știu răspunsul la asta (…) Și după aia sunt câteva ușoare. Ce este mărțișorul? Ce știți despre Steaua București? Ce știți despre sculptura în lemn din Maramureș?”, mai spune Fritz.

Dominic Fritz, originar din Germania, este la al doilea mandat de primar al Timișoarei. Edilul a depus dosarul pentru cetățenia română în iulie 2024 și spune că „de atunci sunt pe teancul celor 50.000 de cereri de cetățenie depuse anul trecut”.

„Acum mi-a venit rândul să vin la un interviu în care trebuie să dovedesc că înțeleg în ce țară trăiesc și pentru asta sunt aceste întrebări care nu sunt chiar atât de ușoare”, a transmis Fritz.