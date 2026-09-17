Dominic Fritz, mesaj adresat PSD: „Suntem pregătiți să găsim puncte de compromis”

Într-o postare pe Facebook, Dominic Fritz afirmă că România are nevoie de un prim-ministru ca Siegfried Mureșan, motiv pentru care USR îl va susține.

Președintele USR Dominic Fritz a afirmat că partidul său îl va sprijini pe Siegfried Mureșan pentru obținerea unei majorităție parlamentare. Pe de altă parte, Fritz a spus că soarta guvernului Mureșan va fi decisă de către PSD, motiv pentru care liderul Uniunii susține că este dispus să accepte „puncte de compromis” cu social-democrații.

„Viitorul guvern trebuie să aibă curajul de a face reforme reale, chiar și împotriva intereselor speciale. Să taie din cheltuieli, să respecte munca oamenilor și mediul privat, să investească în calitatea serviciilor publice, să se lupte cu corupția”, susține Fritz.

El precizează că este pregătit să discute și cu PSD privind susținerea instalării unui guvern minoritar, admițând că voturile parlamentarilor social-democrați sunt necesare în situația actuală.

„Suntem pregătiți să găsim puncte de compromis, chiar și cu PSD, ale cărui voturi vor decide dacă acest guvern minoritar va trece sau nu”, continuă președintele USR.

În cazul în care aceste voturi nu vor fi obținute, Fritz consideră necesare alegerile anticipate. „Dacă nu vom reuși, dacă cei care au declanșat această criză nu-și vor putea asuma partea lor de responsabilitate, e timpul să ne întoarcem la cetățeni”, a conchis primarul Timișoarei.

Susținere de la PNL și UDMR

Până acum, premierul desemnat Siegfried Mureșan are susținerea declarată a PNL și UDMR, pe lângă cea a USR.

„Prin propunerea ca Siegfried Mureșan să fie premierul României, țara noastră are șansa de a continua pe calea corectă: cu o guvernare reformistă, responsabilă și ferm proeuropeană. Siegfried Mureșan este un om politic cu viziune, profund dedicat interesului României și cu o solidă anvergură europeană. Mă bucur că președintele Nicușor Dan și-a asumat această direcție prin desemnarea sa”, a scris președintele PNL, Ilie Bolojan, într-o postare pe Facebook.

Președintele UDMR Kelemen Hunor a afirmat că Uniunea va fi un partener al lui Siegfried Mureșan în constituirea unei majorități parlamentare.

Pe de altă parte, liderul UDMR pune o condiție pentru acest sprijin, anume ca Mureșan să nu formeze majoritatea cu voturi de la partidele extremiste.

„Președintele a decis: l-a desemnat pe Siegfried Mureșan pentru funcția de prim-ministru. Misiunea premierului desemnat este să construiască o majoritate parlamentară, iar noi vom fi parteneri în acest demers. Într-un singur lucru nu facem compromisuri: nu acceptăm o majoritate bazată pe voturile AUR și ale partidelor extremiste”, a scris Kelemen Hunor, într-o postare pe Facebook.

Câte voturi îi lipsesc lui Mureșan

Cele trei partide care-l susțin pe Mureșan au, împreună, doar 170 de parlamentari. Totuși, voturile parlamentarilor din aripa contestatarilor lui Bolojan din PNL nu sunt garantate, iar calculele devin mai complicate pentru Siegfried Mureșan având în vedere tensiunile din partidul său.

Practic, premierul desemnat de Nicușor Dan ar mai avea nevoie de cel puțin încă 74 de voturi pentru a strânge minimul de 233 de voturi necesare.

Mai mulți parlamentari social-democrați au explicat pentru HotNews, imediat după desemnare, ca nu vor vota „pentru”, dar o decizie oficială va fi luată luni, în ședința conducerii partidului.

Nici parlamentarii AUR nu vor vota pentru Guvernul Mureșan. Astfel, din start, se pierd 218 voturi.