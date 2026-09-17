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Actualitate

Dominic Fritz, mesaj adresat PSD: „Suntem pregătiți să găsim puncte de compromis”

Adrian Ilie
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Președintele USR Dominic Fritz a afirmat că partidul său îl va sprijini pe Siegfried Mureșan pentru obținerea unei majorităție parlamentare. Pe de altă parte, Fritz a spus că soarta guvernului Mureșan va fi decisă de către PSD, motiv pentru care liderul Uniunii susține că este dispus să accepte „puncte de compromis” cu social-democrații.

Într-o postare pe Facebook, Dominic Fritz afirmă că România are nevoie de un prim-ministru ca Siegfried Mureșan, motiv pentru care USR îl va susține.