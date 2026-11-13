Dominic Fritz, reacție fermă după răspunsurile lui Nicușor Dan despre Lucian Pahonțu

Liderul USR a reacționat vineri după ce președintele Nicușor Dan, întrebat de ce se agață de Lucian Pahonțu, a spus că jurnalistul voia să întrebe de fapt dacă „ne oferiți puțină răzbunare”.

„Nu e răzbunare, ci simț al dreptății, claritate morală și igienă democratică”, a scris Dominic Fritz într-o postare pe Facebook.

Punctul 8 de la Timișoara

În comentariile postării, liderul USR a adăugat „Susținem punctul 8 al Proclamației de la Timișoara, și azi”, care propunea ca foștii activiști comuniști și foștii ofițeri de Securitate să nu aibă „pentru primele trei legislaturi consecutive dreptul la candidatură, pe orice listă”.

„Președintele României trebuie să fie unul dintre simbolurile despărțirii noastre de comunism”, mai arată punctul 8 al Proclamației.

Nu e prima dată când Fritz reacționează

Liderul USR a postat un mesaj pe Facebook și după ce Nicușor Dan i-a transmis jurnalistului Ovidiu Vanghele că nu va mai putea participa la conferințele de presă de la Palatul Cotroceni.

„Libertatea presei nu este o favoare miloasă oferită unor jurnaliști, ci baza democrației”, a fost replica lui Fritz atunci.

Dominic Fritz a explicat într-un interviu acordat HotNews că relația cu președintele Dan s-a răcit.

„Cred că cei care l-au votat pe Nicusor Dan, mai ales în primul tur, l-au votat pentru că a promis o agendă reformistă, și-a asumat o luptă anticorupție și un spirit de reformă în sistemul de justiție. Mulți dintre alegătorii care l-au votat în primul tur pentru aceste teme nu se mai regăsesc în deciziile lui și sunt dezamăgiți. Această dezamăgire cu siguranță se simte și în USR”, a declarat președintele USR.

Cum a răspuns Nicușor Dan întrebărilor despre Pahonțu

În timpul conferinței de presă de marți, președintele Nicușor Dan a fost întrebat despre o fotografie în care apare la o cină la Timișoara, alături de mai multe persoane, printre care și șeful SPP, Lucian Pahonțu.

„Credeți că e relevant?”, a fost răspunsul președintelui.

Joi, la Dublin, șeful statului a fost întrebat de ce se „agață” de Pahonțu, deși în țări precum Polonia sau Germania, au existat demisii în cazul în care au ieșit la iveală informații potrivit cărora un ofițer al unei structuri de forță a participat în vreun fel la revoluții.

„Cred că întrebarea adevărată pe care dumneavoastră mi-o puneți este: nu vreți să ne oferiți puțină răzbunare? Eu nu am venit aici, după cum nu am mers nici la Primăria Capitalei pentru a răzbuna. Mandatul meu este să pun niște lucruri în ordine”, a fost răspunsul președintelui.

O investigație publicată de Recorder în luna august, arată că Lucian Pahonțu a făcut parte din forțele de represiune trimise de Nicolae Ceaușescu să înăbușe protestele izbucnite în 21 decembrie 1989, în zona Hotelului Intercontinental din București. Actualul șef al SPP a fost implicat și în evenimentele din 13 iunie 1990, când sute de persoane au fost bătute și arestate de forțele de ordine în Piața Universității, conform Recorder.