Donald Trump a dat BBC în judecată și cere despăgubiri de miliarde de dolari / Documentarul care a stârnit nemulțumirea președintelui

12 noiembrie 2025, Regatul Unit: Sediul BBC din centrul Londrei. Directorul general al BBC, Tim Davie, și-a dat demisia duminică din cauza unei editări a discursului lui Donald Trump din 2021. FOTO: Tayfun Salci / Zuma Press / Profimedia

Liderul de la Casa Albă a intentat luni un proces împotriva British Broadcasting Company (BBC), solicitând despăgubiri de miliarde de dolari pentru ceea ce el susține că a fost o editare deliberat înșelătoare a unui discurs pe care l-a ținut pe 6 ianuarie 2021, în timp ce revolta de la Capitoliu era în plină desfășurare, scriu Reuters și Politico.

Un proces intentat de președintele SUA la tribunalul federal din Miami acuză BBC că a „editat în mod rău intenționat” într-un documentar două comentarii făcute de Donald Trump la un interval de peste 54 de minute, pentru a da impresia că acesta și-ar fi îndemnat susținătorii să recurgă la violență, într-un moment în care Congresul certifica victoria electorală a lui Joe Biden în alegerile prezidențiale din 2020.

În discursul său din 6 ianuarie 2021, Trump a spus mulțimii: „Vom merge la Capitoliu și îi vom încuraja pe bravii noștri senatori și congresmeni”.

Peste 50 de minute mai târziu, în discursul său, el a spus: „Și vom lupta. Vom lupta din răsputeri”.

În emisiunea Panorama, a BBC, clipul editat l-a arătat spunând: „Vom merge la Capitoliu…și voi fi acolo cu voi. Și vom lupta. Vom lupta din răsputeri”.

„O denaturare dramatică”

„Ar fi fost imposibil ca jurnaliștii și producătorii BBC să pună cap la cap două părți distincte ale discursului la un interval de aproape 55 de minute, dacă nu ar fi acționat intenționat”, se afirmă în proces.

„O astfel de denaturare dramatică nu ar fi putut avea loc niciodată din întâmplare”, spune reclamantul.

Un purtător de cuvânt a declarat că Trump solicită despăgubiri de peste 10 miliarde de dolari: cel puțin cinci miliarde de dolari pentru defăimare și încă cinci miliarde de dolari sau mai mult pentru încălcarea Legii din Florida privind practicile comerciale înșelătoare și neloiale.

Cu toate acestea, un formular depus de avocații lui Trump la tribunal estimează valoarea totală a cererii la 5 miliarde de dolari.

Demisii la BBC

Disputa privind clipul, prezentat în cadrul emisiunii „Panorama” a BBC cu puțin timp înainte de alegerile prezidențiale din 2024, a dus deja la demisia a doi șefi ai rețelei de televiziune – directorul general Tim Davie și șefa departamentului de știri, Deborah Turness.

Scandalul a început după divulgarea, de către cotidianul The Telegraph, unei note a BBC, în care un consultant extern în materie de standarde își exprima îngrijorarea cu privire la modul în care documentarul a fost editat, ca parte a unei anchete mai ample privind obiectivitatea postului public de televiziune.

BBC și-a cerut scuze față de Trump luna trecută pentru această editare, dar a susținut că acest lucru nu constituie temei pentru un proces de calomnie.

Citește și ​​Demisii la vârful BBC în urma scandalului privind editarea unui discurs al lui Donald Trump

Experții juridici au declarat că se așteaptă ca BBC să conteste jurisdicția curții federale asupra cazului, în special ținând cont de afirmația rețelei că documentarul nu a fost difuzat în SUA și că versiunea digitală nu a fost disponibilă publicului american.

Procesul intentat de Trump încearcă să contracareze acest argument, menționând că cel puțin două site-uri web au publicat instrucțiuni pentru vizionarea documentarului în SUA prin intermediul unei rețele private virtuale (VPN), deși una dintre aceste postări a apărut în ultimele luni.

Avocații lui Trump susțin, de asemenea, că BBC a filmat multe dintre scene în Florida, inclusiv în și în jurul proprietății Mar-a-Lago a lui Trump din Palm Beach. Plângerea menționează, de asemenea, că BBC are un birou în Coral Gables, la sud de Miami.

„Este corect ca BBC să rămână ferm pe această poziție”

Un purtător de cuvânt al echipei juridice a lui Trump a declarat într-un comunicat că BBC „are o lungă tradiție de a-și înșela publicul în ceea ce privește acoperirea mediatică a (acțiunilor) președintelui Trump, totul în serviciul propriului program politic de stânga”.

Un purtător de cuvânt al BBC a declarat luni pentru Reuters că „nu a mai avut niciun contact cu avocații președintelui Trump până în acest moment. Poziția noastră rămâne neschimbată”.

Ministrul britanic Stephen Kinnock a declarat că BBC a avut dreptate să-și ceară scuze, dar că acum este corect să se opună oricărei acțiuni în justiție.

„Este corect ca BBC să rămână ferm pe această poziție”, a declarat el marți pentru Sky News.

Trump și procesele împotriva presei

Noul proces este cea mai recentă încercare a lui Trump de a obține despăgubiri substanțiale de la organizațiile de știri pe care le-a atacat în mod repetat, acuzându-le că sunt critice în mod nejustificat.

Un proces intentat CNN – în care a cerut despăgubiri pentru utilizarea termenului „minciună mare” pentru a descrie afirmațiile lui Trump privind fraudarea alegerilor din 2020 – a fost respins de o curte federală de apel.

Însă Trump a ajuns la înțelegeri de milioane de dolari cu ABC și CBS în procesele pe care le-a intentat, acuzându-le că au difuzat reportaje false sau au folosit o editare înșelătoare.

Alte procese ale lui Trump împotriva The New York Times și The Wall Street Journal rămân în curs de judecare.

Trump se confruntă cu un proces în Washington, D.C., ca urmare a discursului său din 6 ianuarie, în care congresmeni și polițiști răniți în acea zi susțin că discursul său a incitat la revolta violentă de la Capitoliu.