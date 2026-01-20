Donald Trump a făcut publice mesajele primite de la Emmanuel Macron. „Prietene, nu înțeleg ce faci în Groenlanda”

Președintele francez Emmanuel Macron i-a spus omologului său american Donald Trump că ar putea organiza o întâlnire după Davos, joi după-amiază, la Paris, potrivit unei capturi de ecran ale mesajelor trimise de Macron către Trump, care au fost postate de președintele SUA pe Truth Social, informează Reuters.

„Prietene, suntem total de acord în privința Siriei. Putem realiza lucruri mărețe în privința Iranului. Nu înțeleg ce faci în Groenlanda”, începe mesajul, conform capturilor de ecran.

Liderul de la Palatul Elysee i-a propus apoi președintelui SUA „să încercăm să realizăm lucruri mărețe”.

„Pot organiza o întâlnire G7 după Davos, joi după-amiază, la Paris. Pot invita ucrainenii, danezii, sirienii și rușii în marja reuniunii”, se mai arată în mesajul publicat de Trump.

Macron l-a invitat, de asemenea, pe Trump la cină joi, la Paris, înainte de a se întoarce în SUA, potrivit capturilor de ecran.

Răspunsul lui Trump, dacă a existat, nu a fost inclus în captura de ecran.

Casa Albă nu a răspuns la solicitarea din partea Reuters pentru a comenta.

La scurt timp după publicarea acestor capturi de ecran, Trump a pus o imagine, cel mai probabil generată cu inteligența artificială, în care apare alături de Marco Rubio și JD Vance punând un steag american în Groenlanda, sugerând că este teritoriu american începând cu 2026.