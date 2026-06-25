Donald Trump afirmă că s-ar putea să nu aflăm niciodată cine a lovit școala de fete din Iran

Președintele american Donald Trump a declarat miercuri că este posibil să nu se afle niciodată cine a fost responsabil pentru atacul mortal asupra unei școli de fete din Iran în prima zi a războiului împotriva Iranului, în urma căruia au murit zeci de copii, transmite Reuters.

Reuters a relatat în exclusivitate în martie că o investigație internă preliminară a armatei americane a indicat că forțele SUA au fost probabil responsabile pentru atacul mortal din Minab, în sudul Iranului. Pentagonul a extins ulterior ancheta, însă nu a recunoscut public niciun rezultat preliminar.

Alte publicații americane, inclusiv The New York Times, au ajuns la rândul lor la concluzia că școala a fost cel mai probabil lovită de forțele SUA în data de 28 februarie.

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„Nu știu dacă vor reuși vreodată să rezolve această problemă”, le-a spus acum președintele Trump jurnaliștilor.

„Nu știu dacă vor reuși vreodată să rezolve această problemă în ceea ce privește cine a fost vinovat, pentru că rachete zburau peste tot și este îngrozitor ce s-a întâmplat, dar rachete zburau peste tot”, a adăugat el.

„Cineva a spus că a fost racheta noastră, poate că nu a fost racheta noastră, dar nu am văzut nimic care să mă facă să cred că a fost”, a remarcat Trump. „Nu cred că am fost noi”, a subliniat el.

Atacul a ucis peste 175 de copii și profesori, potrivit oficialilor iranieni.

Școala de fete din Minab, fotografiată la scurt timp după atac, FOTO: AFP / Profimedia

Atacul asupra școlii de fete din Iran a fost condamnat pe larg de comunitatea internațională

Surse familiarizate cu acest caz au declarat pentru Reuters în martie că atacul ar fi putut fi rezultatul utilizării de către armata americană a unor date învechite privind țintele de lovit în caz de conflict cu Iranul.

Atacarea deliberată a unei școli ar constitui cel mai probabil o crimă de război potrivit dreptului internațional umanitar. Oficialii americani au declarat public că Washingtonul nu ar viza în mod deliberat o școală.

Atacul a provocat indignare la nivel mondial. Biroul ONU pentru Drepturile Omului l-a descris drept „absolut îngrozitor”.

Trump a susținut inițial, fără a prezenta dovezi, că forțele iraniene au lovit școala. Ulterior, el a declarat că nu cunoaște suficiente detalii despre incident, că investigația este încă în desfășurare, că va accepta concluziile anchetei și că „nimeni” nu a atacat intenționat școala.