Presa americană nu-și cruță Armata: A descoperit că o rachetă a SUA a lovit, cel mai probabil, școala de fete din Iran

Ce arată imaginile din satelit despre atacul asupra școlii iraniene Foto: Profimedia / Colaj HotNews - Ion Mateș

Iranul a anunțat că cel puțin 175 de persoane, majoritatea copii, au murit în urma bombardamentului școlii Shajarah Tayyebeh, din orașul iranian Minab. Este cel mai sângeros episod, de când SUA și Israel au atacat Iranul, iar până acum nicio parte nu și-a asumat responsabilitatea.

O analiză The New York Times indică faptul că școala a fost distrusă de lovituri de precizie americane, simultan cu un complex militar aflat imediat lângă. Această bază este operată de Garda Revoluționară Islamică (IRGC) și se află în apropierea punctului strategic Strâmtoarea Hormuz.

Wes J. Bryant, analist de securitate națională care a servit în Forțele Aeriene ale SUA și a fost consilier principal pe probleme de daune civile la Pentagon, a analizat imaginile din satelit și a concluzionat că toate clădirile, inclusiv școala, au primit lovituri „perfecte”.

Patru clădiri din interiorul bazei au fost distruse complet, iar restul prezentau puncte de impact în centrul acoperișurilor.

Expertul citat de NYT spune că cea mai probabilă explicație este că școala a fost „identificată greșit ca țintă”, forțele armate atacând locația fără să realizeze că în interior se aflau civili.

Cum arată școala din orașul iranian Minab în urma atacului Foto: Profimedia

Un videoclip filmat de un șofer care trecea prin dreptul bazei a surprins insigna Gărzii Revoluționare pe două intrări în complex, alături de indicatoare către un comandament medical naval.

„Ar fi trebuit să se știe că în apropiere se afla o școală”

Imaginile satelitare din 2013 analizate de publicația americană au arătat că școala a făcut parte la un moment dat din baza navală a Gărzii Revoluționare. Totuși, aceleași date indică faptul că, în septembrie 2016, clădirea era deja separată și nu mai era conectată la bază.

A New York Times investigation shows that the elementary school in Minab, Iran was most likely struck during a U.S. military operation targeting a nearby IRGC base.



Satellite imagery, verified videos, and geolocated social media posts indicate that multiple precision strikes… pic.twitter.com/70QUDdo2zR — Yashar Ali 🐘 (@yashar) March 6, 2026

Clădirea avea semnele distinctive ale unei școli, inclusiv un teren de sport și zone de recreere adăugate de-a lungul timpului.

„Având în vedere capacitățile de informații ale SUA, ar fi trebuit să știe că în apropiere se afla o școală”, a declarat Beth Van Schaack, fostă funcționară a Departamentului de Stat, care predă la Centrul pentru Drepturile Omului și Justiție Internațională al Universității Stanford.

Ce viza atacul SUA

Declarațiile oficiale arată că forțele americane atacau ținte navale în apropierea Strâmtorii Hormuz, ceea ce indică responsabilitatea acestora pentru incident.

Deși Casa Albă a transmis prin secretarul de presă Karoline Leavitt că „Departamentul de Război investighează” și că atacul nu a fost efectuat de SUA „din câte știm”, generalul Dan Caine a confirmat că grupul de atac al portavionului U.S.S. Abraham Lincoln a acționat în zonă pentru a slăbi capacitatea navală a Iranului.

Investigația la fața locului a fost îngreunată de lipsa fragmentelor de muniție și de imposibilitatea reporterilor externi de a ajunge în orașul Minab, scrie New York Times.

Publicația amintește și că numărul total al victimelor nu a fost confirmat independent, însă oficialii iranieni au raportat cel puțin 175 de morți, majoritatea copii aflați la ore, sâmbăta fiind prima zi a săptămânii de lucru în Iran.

Înmormântare în masă în orașul iranian Minab, după atacul asupra școlii Foto: Profimedia

Atac simultan cu cel al bazei militare

Analiza NYT a postărilor de pe rețelele sociale și a înregistrărilor video localizate de experți confirmă că școala a fost lovită simultan cu baza militară.

Imaginile au surprins coloane de fum ridicându-se din ambele locații, iar înregistrările realizate de martori arată mulțimi de oameni căutând supraviețuitori printre dărâmături.

Totodată, analiștii au demontat teoriile care sugerau că o rachetă iraniană ratată ar fi fost responsabilă pentru dezastru. Aceștia au stabilit că o singură rachetă eronată nu ar fi putut cauza distrugeri atât de precise și țintite asupra mai multor clădiri din baza navală simultan.

O imagine din satelit, realizat de Planet Labs, arată școala bombardată, aflată în apropiere de o bază militară iranianăFoto: Profimedia



Experții în dreptul internațional subliniază că atacatorii aveau obligația legală de a „verifica statutul” țintelor pentru a proteja civilii.

Janina Dill, expertă în dreptul războiului la Universitatea Oxford, a declarat că atacatorii erau obligați să „verifice statutul” țintelor lor pentru a se asigura că civilii nu sunt afectați.

Poate constitui o încălcare a dreptului internațional. Janina Dill, expertă în dreptul războiului

Generalul Dan Caine, președintele Comitetului Întrunit al Șefilor de Stat Major, a confirmat că grupul de atac al portavionului U.S.S. Abraham Lincoln a acționat în zonă pentru a slăbi capacitatea navală a Iranului. Acesta a prezentat o hartă care arăta că regiunea orașului Minab fusese ținta atacurilor americane în primele 100 de ore ale operațiunii.

Ce spune Israelul

În timp ce Statele Unite au confirmat aceste operațiuni, armata israeliană a negat orice implicare.

Nadav Shoshani, purtător de cuvânt al forțelor israeliene, a declarat că „până în prezent” nu are cunoștință de nicio operațiune militară proprie în acea zonă la momentul respectiv.

Oficialii americani au precizat că incidentul de la școala Shajarah Tayyebeh este încă în curs de investigare.

Secretarul Apărării, Pete Hegseth, a confirmat că o anchetă a fost deschisă pentru a stabili dacă lovitura a fost o eroare cauzată de informații învechite sau o identificare greșită a țintei.