Donald Trump analizează o mega-vânzare de F-35 către Arabia Saudită. „Vor să cumpere foarte multe”

Avion de vânătoare F-35, de generația a cincea, al Forțelor Aeriene ale SUA, pe 12 februarie 2025. FOTO: Idrees MOHAMMED / AFP / Profimedia

Preşedintele american Donald Trump a declarat vineri că ia în considerare aprobarea unui acord prin care Statele Unite să furnizeze Arabiei Saudite avioane de luptă F-35, fabricate de Lockheed Martin, transmite Reuters, conform News.ro.

„Vor să cumpere foarte multe avioane”, le-a declarat Trump jurnaliştilor la bordul Air Force One.

„Mă gândesc la asta. Mi-au cerut să analizez. Vor să cumpere multe F-35 – de fapt mai multe tipuri de avioane de luptă”, a continuat liderul de la Casa Albă.

Potențiala vânzare survine în contextul în care Trump se pregăteşte să îl primească săptămâna viitoare la Casa Albă pe prinţul moştenitor saudit Mohammed bin Salman, unde sunt aşteptate acorduri economice şi de apărare.

Întrebat despre discuţii, Trump a spus că este „mai mult decât o întâlnire, este o ceremonie de onoare” pentru Arabia Saudită.

Președintele american a repetat că speră ca regatul sa se alăture în curând Acordurilor Abraham, care au normalizat relaţiile dintre Israel şi mai multe state musulmane. Riadul a refuzat până acum, cerând mai întâi un plan clar pentru statalitatea palestiniană.

Între timp, un raport al serviciilor de informaţii ale Pentagonului ridică semne de întrebare în legătură cu acest potenţial acord, avertizând că tehnologia avansată a F-35 ar putea ajunge la China dacă tranzacţia ar avea loc, potrivit New York Times, care citează surse familiare cu evaluarea.