Donald Trump, anunț-șoc în ziua alegerilor din SUA

Președintele american Donald Trump a declarat marți că a încheiat un acord cu premierul israelian Benjamin Netanyahu și că Washingtonul nu va mai acorda ajutor militar Israelului după sfârșitul acestui an, transmite Reuters. SUA este principalul susținător militar al Israelului, ajutorul Washingtonului fiind considerat indispensabil pentru statul israelian.

Într-un interviu acordat postului Fox News pentru emisiunea „Fox & Friends”, Trump a afirmat că Israelul nu mai are nevoie de acest ajutor și că unii democrați și politicieni de stânga foloseau finanțarea americană destinată Israelului ca temă de discurs pentru a-i critica pe republicani.

„Acum, în ceea ce privește plata către Israel, Bibi Netanyahu și cu mine am încheiat un acord prin care oferim Israelului 4 miliarde de dolari pe an, iar în urmă cu câteva luni am convenit să oprim acest lucru”, a declarat Trump pentru Fox News, în emisiunea Fox & Friends.

„Am convenit deja că, până la sfârșitul acestui an, nu vom mai plăti Israelului. Acum, vom ajuta Israelul dacă va avea nevoie de ajutor”, a spus președintele republican.

„Le acordam 4 miliarde de dolari, încă le acordăm, dar acest sprijin va fi sistat la sfârșitul anului”, a declarat Trump la Fox News într-un anunț făcut în dimineața zilei alegerilor pentru Congres din SUA.

„Stânga folosește plata celor 4 miliarde de dolari – iar toată lumea știe despre ea, nu este niciun secret – ca pe un semnal de incorectitudine. Și nu putem permite să se întâmple asta. Nu-mi place acest lucru pentru că, știți, este prea ușor. Este aproape o țintă prea ușoară. Iar Bibi și cu mine am discutat despre acest lucru și am căzut de acord. El a fost foarte înțelegător în această privință”, a adăugat Trump.

Trump spune că Israelul nu mai are nevoie de sprijinul militar al SUA

Președintele american a declarat că sprijinul pentru Israel includea „lucruri și bani”, descriindu-l drept ajutor militar, bani lichizi sau „troc”.

Donald Trump a spus că a discutat de-a lungul anilor cu prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu despre încheierea acestui sprijin, susținând că Netanyahu a fost cel care a adus în discuție această idee.

„Nu au nevoie de el”, a afirmat Donald Trump la Fox News. „Israelul este o țară foarte prosperă”, a continuat el.

Actualul acord privind asistența în domeniul securității dintre SUA și Israel prevede acordarea a aproximativ 3,8 miliarde de dolari anual, până în 2028. Netanyahu a indicat anterior că dorește să elimine treptat dependența Israelului de ajutorul militar american, deși calendarul și condițiile oricărei modificări a acordului nu au fost prezentate oficial.

Într-un interviu acordat în luna ianuarie pentru The Economist Netanyahu a afirmat că dorește ca Israelul să devină independent de ajutorul militar american în decursul următorilor 10 ani. Agenția Reuters amintește totodată că deja erau purtate discuții pentru prelungirea programului de asistență militară care urma să se încheie oficial în 2028.

Sprijinul militar pentru Israel se bucură în general de un sprijin bipartizan larg în Congresul SUA, însă este criticat de aripa progresistă a Partidului Democrat și de către unele elemente radicale din rândul republicanilor.

Aceste critici s-au intensificat după ce SUA și Israelul au declanșat actualul război împotriva Iranului la sfârșitul lunii februarie, închiderea Strâmtorii Ormuz ducând la o creștere a prețurilor la carburanți și alimente. Acțiunile Israelului în Fâșia Gaza au fost la rândul lor criticate dur de progresiștii americani și unii comentatori politici conservatori precum Tucker Calrson.

Alegători la vot anticipat înaintea alegerilor din 3 noiembrie 2026. Foto: Kotaro Numata / AP / Profimedia

Anunțul lui Trump, în ziua în care republicanii ar putea pierde controlul asupra Congresului

Americanii ies la vot marți pentru a alege o mare parte a membrilor Congresului. Toate cele 435 de mandate în Camera Reprezentanților, camera inferioară a Congresului, sunt supuse votului, în timp ce 35 dintre cele 100 de locuri din Senat vor fi de asemenea disputate.

Sondajele recente indică un nivel scăzut de aprobare a activității președintelui. Trump și-a început cel de-al doilea mandat cu un nivel de aprobare de puțin peste 50%, potrivit site-ului de sondaje Silver Bulletin, însă la începutul lunii octombrie acest procent ajunsese la aproximativ 37%. În același timp, 61% dintre respondenți au declarat că dezaprobă activitatea sa.

Partidul Republican se teme că aceste cifre negative se vor reflecta în rezultatul alegerilor de marți, care vor fi cruciale pentru restul mandatului lui Donald Trump.

Realclearpolling, un site de referință din SUA care realizează o medie agregată a sondajelor de opinie majore pentru alegeri, estimează că 47 din mandatele de senator ar urma să revină democraților, iar 45 republicanilor. Alte 8 curse sunt considerate prea strânse pentru a da un verdict.

În ceea ce privește Camera Reprezentanților, majoritatea analiștilor politici din SUA consideră că aceasta va reveni sub control democrat. Realclearpolling estimează că 227 de mandate vor reveni unor candidați ai Partidului Democrat, 180 pentru Partidul Republican, și că 28 dintre locuri pot fi adjudecate de oricare dintre cele două partide.