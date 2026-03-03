Sari direct la conținut
Donald Trump continuă criticile la adresa Marii Britanii după ce a ezitat să îl sprijine în Iran: „Este foarte trist de văzut”

Donald Trump continuă criticile la adresa Marii Britanii după ce a ezitat să îl sprijine în Iran: „Este foarte trist de văzut”
Donald Trump alături de premierul britanic Sir Keir Starmer, în timpul unei vizite pe care liderul de la Casa Albă a efectuat-o în Regatul Unit în 2025, FOTO: Evan Vucci / AP / Profimedia Images

Președintele american Donald Trump susține că este „foarte trist de văzut” că relația cu Marea Britanie „nu mai este ce a fost”, după ce prim-ministrul britanic Sir Keir Starmer a amânat inițial acordarea de sprijin militar pentru loviturile împotriva Iranului, transmite Reuters.

Trump a spus că țări precum Franța au susținut mai mult SUA și a afirmat că nu s-ar fi așteptat niciodată ca relația pe care a descris-o ca fiind odinioară „cea mai solidă dintre toate” să se schimbe în acest fel.

„Este foarte trist de văzut că relația, în mod evident, nu mai este ce a fost”, a declarat Trump marți pentru tabloidul The Sun, în al doilea interviu acordat unei publicații britanice în tot atâtea zile pentru a-l critica pe laburistul Starmer.

Premierul britanic a declarat duminică târziu că va permite Statelor Unite să folosească bazele militare britanice pentru lovituri defensive, după ce acestea nu au fost utilizate în atacul inițial asupra Iranului. Iranul a lansat apoi mai multe atacuri aeriene asupra bazelor militare britanice din Cipru, folosite pentru loviturile împotriva sa.

Donald Trump a lăudat în schimb Franța pentru sprijinul său

Liderul de la Casa Albă a afirmat că Statele Unite nu au nevoie de Marea Britanie pentru a purta un război în Orientul Mijlociu, dar a adăugat: „Nu va conta, dar (Starmer) ar fi trebuit să ajute… ar fi trebuit”.

„Adică, Franța a fost extraordinară. Toți au fost extraordinari. Regatul Unit a fost mult diferit de ceilalți”, a mai afirmat Donald Trump.

Darren Jones, secretarul-șef al premierului britanic și ministrul său pentru relații interguvernamentale, a declarat pentru Times Radio, ca răspuns la cele mai recente comentarii ale lui Trump, că relația dintre SUA și Marea Britanie rămâne crucială, dar că țara a învățat lecții din implicarea sa în războiul din Irak din 2003.

„Una dintre lecțiile Irakului a fost că este mai bine să fii implicat în astfel de situații atunci când ești aliniat cu partenerii internaționali și, așa cum spun, cu o bază juridică clară în plan”, a afirmat el.

Starmer a declarat luni, în parlament: „Președintele Trump și-a exprimat dezacordul față de decizia noastră de a nu ne implica în loviturile inițiale, dar este datoria mea să evaluez ce este în interesul național al Marii Britanii. Asta am făcut și îmi susțin decizia”.

