Două rachete iraniene au fost lansate spre Cipru, anunță Marea Britanie, care are baze militare pe insulă

Oficialii britanici citați de Sky News au spus că nu este clar care era ținta rachetelor și au atras atenția asupra riscului unei escaladări regionale mai ample, în contextul războiului din Iran.

Secretarul britanic al Apărării a anunțat că două rachete iraniene au fost lansate în direcția Ciprului, unde Marea Britanie are baze militare importante.

John Healey a declarat că nu este încă clar dacă rachetele vizau în mod deliberat instalațiile britanice de pe insulă.

„Nu suntem siguri dacă au fost îndreptate intenționat către bazele noastre”, a spus el.

El a dezvăluit, de asemenea, că aproximativ 300 de militari britanici erau staționați în apropierea obiectivelor vizate de Iran în Bahrain.

Healey a subliniat că preocuparea sa principală este acum reprezentată de potențialele consecințe ale atacurilor asupra Iranului și de riscul unei escaladări regionale mai ample.

El a asigurat că nimeni nu va plânge moartea ayatollahului Ali Khamenei.

Oficialul a menționat în acest context cele 20 de comploturi teroriste organizate de Iran pe străzile Regatului Unit, moartea a zeci de mii de cetățeni iranieni și ajutorul oferit Rusiei de Teheran pentru susținerea războiului Kremlinului în Ucraina.

„Nu vă faceți iluzii, acesta este un regim care hărțuiește alte țări și căruia nu i se poate permite niciodată să dețină arme nucleare”, a spus el.

Comentariile vin pe fondul tensiunilor în creștere rapidă după atacurile comune ale SUA și Israelului asupra țintelor iraniene. Presa de stat iraniană a confirmat moartea liderului suprem Ali Khamenei în atacuri.

Iranul a lansat atacuri cu rachete și drone în întreaga regiune, cu explozii raportate în Israel și în statele din Golf, inclusiv Emirate Arabe Unite, Qatar și Bahrain.

Spațiul aerian a fost închis în mai multe țări, inclusiv Iran, Irak, Qatar și Emiratele Arabe Unite, provocând perturbări pe scară largă ale zborurilor internaționale.