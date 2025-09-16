Donald Trump dă în judecată New York Times pentru defăimare. Cere despăgubiri uriașe

Președintele SUA, Donald Trump, a declarat luni că va intenta un proces pentru defăimare și calomnie împotriva New York Times, solicitând despăgubiri de 15 miliarde de dolari, la câteva zile după ce ziarul american a publicat articole despre legăturile liderului de la Casa Albă cu presupusul traficant sexual Jeffrey Epstein, scrie Reuters.

Declarația vine după ce Trump a amenințat săptămâna trecută că va da în judecată New York Times pentru articolele sale referitoare la un bilet și un desen cu conotații sexuale date lui Epstein.

„Astăzi, am marea onoare de a intenta un proces de 15 miliarde de dolari pentru defăimare și calomnie împotriva New York Times”, a declarat Trump într-o postare pe platforma sa de socializare Truth Social.

New York Times nu a răspuns imediat la o solicitare de comentarii în afara programului normal de lucru, scrie Reuters.

Trump a acuzat ziarul că a mințit despre el, familia și afacerile sale, precum și despre mișcările și ideologiile conduse de republicani, cum ar fi America First Movement și Make America Great Again (MAGA).

Procesul va fi intentat în Florida, a adăugat el, dar nu a dat alte detalii.

Democraţii din Comisia de supraveghere a Camerei Reprezentanţilor au făcut publică, săptămâna trecută, o felicitare cu conotaţii sexuale adresată lui Jeffrey Epstein cu ocazia aniversării sale din 2003 și care a fost semnată, din câte se pare, de preşedintele Donald Trump, deşi el neagă acest lucru, potrivit agenției americane de presă The Associated Press, citată de News.ro.

Trump a declarat că nu a scris felicitarea şi nu a creat desenul cu o femeie voluptoasă care însoţeşte textul. El a intentat un proces în care cere 10 miliarde de dolari ziarului The Wall Street Journal pentru că a publicat un articol despre presupusa scrisoare.

Jeffrey Epstein, un finanţist bogat şi cu relaţii, s-a sinucis într-o închisoare din Manhattan în timp ce îşi aştepta procesul, în 2019, fiind acuzat că a abuzat sexual şi a traficat zeci de fete minore.