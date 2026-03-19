Trump declară că „nu trimite trupe” americane în Iran, dar adaugă că nici nu ar spune dacă ar face-o

Preşedintele Donald Trump a declarat joi că nu va trimite trupe americane în Iran, când a fost întrebat despre informaţiile publicate de agenția Reuters, conform cărora administraţia sa ia în considerare trimiterea a mii de soldaţi americani în Orientul Mijlociu, relatează postul CNN, citat de News.ro.

„Nu, nu trimit trupe nicăieri. Dacă aş face-o, cu siguranţă nu v-aş spune, dar nu trimit trupe”, a spus Trump joi, în Biroul Oval, cu ocazia primirii premierului nipon Sanae Takaichi.

Deşi un oficial al Casei Albe a declarat joi pentru CNN că „nu s-a luat nicio decizie în ceea ce priveşte trimiterea de trupe terestre în acest moment”, acesta a reiterat faptul că Trump „păstrează în mod înţelept toate opţiunile la dispoziţie”.

CNN a relatat că o unitate expediţionară a Marinei a fost trimisă în Orientul Mijlociu, dar nu este clar dacă sau când SUA vor trimite trupe terestre.

Nu este prima dată când președintele american se exprimă pe acest subiect, dar şi în acest caz se arată inconsecvent, notează Agerpres. Astfel, într-o declaraţie din 2 martie, la două zile după ce a declanşat războiul, Trump afirma că nu va ezita să trimită trupe americane pe teren în Iran „dacă va fi necesar”.

Într-o altă discuţie cu presa, marţi, el a fost întrebat dacă se teme de un nou Vietnam, în cazul în care va decide în cele din urmă operaţiuni terestre contra Iranului. „Nu mă tem de nimic”, a susţinut el în răspunsul dat.

Reuters a relatat miercuri că administraţia lui Trump examinează desfăşurarea a mii de militari americani pentru a consolida operaţiunile împotriva Iranului, citând trei oficiali americani familiarizaţi cu această chestiune.

În pofida decimării conducerii politice şi militare a Iranului în urma bombardamentelor americano-israeliene, regimul de la Teheran continuă represaliile cu drone şi rachete asupra Israelului şi intereselor americane din zonă şi nu dă semne că ar pierde puterea pentru a face loc unui regim filo-american, contrar aşteptărilor manifestate de Trump şi de premierul israelian Benjamin Netanyahu.

În aceste condiţii, nu se întrevede un sfârşit al războiului şi ideea unei intervenţii terestre este tot mai discutată, eventual într-o operaţiune cu caracter limitat de securizare a Strâmtorii Ormuz.