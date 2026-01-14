Donald Trump, despre Groenlanda, după întâlnirea de la Washington: „Cred că se va rezolva ceva”

Președintele american Donald Trump a declarat încă o dată că „Groenlanda este foarte importantă pentru securitatea națională”, miercuri, după întâlnirea pe care au avut-o la Washington ministrul de externe danez și cel groenlandez cu oficiali ai SUA, transmite Reuters.

Tot miercuri, anterior declarației făcute de Trump, miniștrii de externe din Danemarca și Groenlanda s-au întâlnit la Washington cu vicepreședintele SUA, JD Vance, și șeful diplomației americane, Marco Rubio.

„Groenlanda este foarte importantă pentru securitatea națională, inclusiv a Danemarcei”, a afirmat președintele SUA. „Iar problema e că Danemarca nu poate face nimic în această privință dacă Rusia sau China vor să ocupe Groenlanda, dar noi putem face de toate. Ați aflat asta săptămâna trecută în legătură cu Venezuela”, a adăugat el, referindu-se la operațiunea în care forțele americane i-au capturat pe Nicolas Maduro și soția lui.

„Cred că se va rezolva ceva”, a mai spus Trump.

Donald Trump „are dorința de a cuceri Groenlanda”

După întâlnirea cu oficialii americani, șeful diplomației daneze a spus că pozițiile părților „continuă să difere”, dar va fi creat un grup de lucru în încercarea de a le armoniza.

Lars Lokke Rasmussen a declarat că „noua situație de securitate din Arctica” are nevoie de un răspuns, dar acesta nu trebuie să afecteze „integritatea teritorială a Danemarcei și dreptul la autodeterminare al poporului groenlandez”.

„Este clar că președintele are dorința de a cuceri Groenlanda, iar noi am spus foarte, foarte clar că acest lucru nu este în interesul Regatului (Danemarcei)”, a mai afirmat Rasmussen, citat de The Guardian.