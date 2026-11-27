Președintele SUA Donald Trump a declarat joi că dispune de suficiente informații pentru a concluziona că Jensen Huang, directorul general al gigantului tehnologic Nvidia, nu reprezintă o amenințare la adresa securității naționale, scrie France Presse.

„Cred că este absolut în regulă”, a declarat liderul american jurnaliștilor la reședința sa din Mar-a-Lago, Florida.

Întrebat de AFP cum poate fi atât de sigur, având în vedere că Departamentul Justiției nu a indicat că ar fi făcut o anchetă aprofundată în cazul lui Huang, Trump a răspuns că certitudinea sa se bazează pe „informațiile pe care le dețin, care sunt foarte numeroase”.

Jensen Huang, una dintre figurile emblematice ale revoluției mondiale a inteligenței artificiale (IA), a fost nevoit să demisioneze la începutul lunii noiembrie, după ce a ieșit la iveală o relație extraconjugală pe care o avea cu femeia de afaceri Alice Huang.

Ea este suspectată de legături cu serviciile de informații chineze, iar compania pe care a condus-o ar fi ajutat întreprinderi chineze să obțină cipuri, încălcând restricțiile americane la export.

Demisia bruscă a lui Jensen Huang a determinat prăbușirea prețului acțiunilor Nvidia. Apoi, într-o răsturnare de situație, Consiliul de Administrație a decis să-l repună în funcție, ceea ce a determinat o ușoară revenire a acțiunilor. Reinstalarea în funcția de director general al lui Huang a venit în urma unor intervenții făcute de președintele și vicepreședintele SUA.

Donald Trump a declarat că a acționat în culise împreună cu alți oficiali americani pentru a-l readuce pe antreprenor în funcție, o intervenție deosebit de neobișnuită a guvernului Statelor Unite în procesul decizional al unei companii de acest rang.

„Am văzut ce se întâmpla cu compania, ce se întâmpla cu acțiunile sale, și cred că este un lucru excelent că s-a întors”, a declarat joi liderul de la Casa Albă.

„Așadar, cred (…) cu adevărat că am făcut un lucru mare pentru țara noastră și chiar pentru lume”, a afirmat el.

Revenirea lui Huang la șefia Nvidia i-a adus lui Trump un profit de până la 15 milioane de dolari luni, în condițiile în care prețul acțiunilor a crescut puternic în urma veștii surprinzătoare, potrivit Financial Times.

Trump a mai spus că Jensen Huang „este foarte fericit că s-a întors. El numește asta al doilea mandat al său”.