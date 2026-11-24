Reinstalat la conducerea Nvidia după o intervenție a lui Donald Trump, Jensen Huang revine în funcție la 11 zile după demisia provocată de scandalul relațiilor sale extraconjugale, inclusiv cu o presupusă spioană chineză.

Directorul general al Nvidia, Jensen Huang, a fost întâmpinat luni cu urale de angajații din sediul companiei din California, care i-au scandat numele: „Jensen! Jensen! Jensen!”, potrivit BBC.

Imagini cu momentul au fost distribuite pe rețelele sociale.

Huang le-a vorbit angajaților de la mai multe etaje ale sediului central și a glumit: „Nu am un calculator, așa că departamentul IT îmi va da un nou PC”.

În cadrul unui scurt discurs improvizat, șeful Nvidia și-a cerut scuze în fața colegilor „pentru că v-am făcut să treceți prin toate acestea”, recunoscând că a făcut „niște greșeli foarte grave”.

„Vă mulțumesc tuturor pentru a doua șansă”, a spus el. „Voi fi un CEO mai bun a doua oară”.

Jensen Huanga a demisionat pe 12 noiembrie de la conducerea Nvidia în urma apariției informațiilor potrivit cărora a avut relații extraconjugale cu două femei. Una dintre ele este suspectată de oficialii americani că ar avea legături cu serviciile de informații chineze.

Cu cât au crescut acțiunile Nvidia într-o singură zi

Decizia consiliului de administrație de a-l readuce la conducere a venit după o intervenție a lui Donald Trump. Președintele american a declarat pentru CNBC că a discutat cu membrii consiliului pentru a-i convinge să-l reinstaleze și le-a dat asigurări că revenirea lui Huang nu reprezintă un risc pentru securitatea națională a SUA.

Anunțul a provocat imediat o creștere puternică pe bursă: acțiunile Nvidia au urcat luni cu 31% la închiderea ședinței de la New York, până la 165,05 dolari, ceea ce a adăugat circa 950 de miliarde de dolari la valoarea de piață a companiei într-o singură zi, scriu Wall Street Journal și The Guardian.

Anterior, în cele 10 zile scurse de la izbucnirea scandalului și demisia lui Huang, acțiunile gigantului din domeniul inteligenței artificiale pierduseră aproximativ o treime din valoare.