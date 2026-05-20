Donald Trump i-a făcut cadou președintelui Siriei două sticle de parfum: „Un dar neprețuit”

Președintele american Donald Trump i-a trimis liderului sirian Ahmed al-Sharaa un cadou mai puțin obișnuit: două sticle din propria sa linie de parfum, „Victory”, pentru cazul în care președintele Siriei a terminat parfumul Victory pe care l-a primit anterior, relatează miercuri agenția DPA, citată de Agerpres.

Al-Sharaa, președintele interimar al Siriei, a publicat pe rețelele de socializare o fotografie însoțită de un mesaj prin care îi mulțumește lui Trump pentru „darul de preț”.

Fotografia prezintă cele două sticle de apă de colonie „Victory” și mesajul care a însoțit acest cadou:

„Ahmed, toată lumea vorbește despre fotografia pe care am făcut-o împreună când ți-am oferit acest parfum extraordinar – În cazul în care l-ai terminat!”.

Some meetings leave an impression; ours apparently left a fragrance.

Thank you, Mr. President @realDonaldTrump, for your generosity and for topping up this precious gift. May the spirit of that meeting continue to shape a stronger relationship between Syria and the United States. pic.twitter.com/4rVXeYt8zs — أحمد الشرع (@AH_AlSharaa) May 19, 2026

Mulțumirile președintelui sirian pentru Trump

Cei doi s-au întâlnit în luna noiembrie, la Washington. Imagini de la întâlnire îl prezintă pe președintele Trump în timp ce îl stropește cu parfum pe președintele al-Sharaa și apoi îi oferă cadou o sticlă de „Victory”.

„Unele întâlniri lasă o impresie; se pare că întâlnirea noastră a lăsat un parfum”, a scris al-Sharaa pe X, mulțumindu-i lui Trump pentru „generozitatea sa și pentru acest dar prețios”.

„Fie ca spiritul acelei întâlniri să continue să modeleze o relație mai puternică între Siria și Statele Unite”, a adăugat al-Sharaa.

Discuțiile de la Washington au avut loc la câteva luni după ce prințul moștenitor saudit Mohammed bin Salman a intermediat prima lor întâlnire în timp ce Trump se afla în vizită la Riad, în luna mai a anului trecut.

Președintele Siriei era considerat terorist de SUA

Al-Sharaa a devenit președinte interimar al Siriei după ce a condus rebelii spre Damasc în decembrie 2024, forțându-l pe președintele Bashar al-Assad să fugă din țară după aproape 14 ani de război civil.

Până atunci, al-Sharaa era trecut pe lista teroriștilor căutați în Statele Unite, cu o recompensă de 10 milioane de dolari pentru capturarea sa.

Recompensa pusă pe capul lui al-Sharaa a fost retrasă după ce rebelii săi l-au răsturnat pe președintele al-Assad.

Ulterior, jihadistul devenit președinte a căutat să se distanțeze de trecutul său de activist, cultivând o imagine cosmopolită, mai notează DPA.