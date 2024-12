LIVE Comandamentul armatei siriene a informat ofițerii că regimul lui Bashar al-Assad s-a încheiat. Rebelii au intrat în Damasc, Assad a fugit spre o destinație necunoscută. Regimul său s-a prăbușit după 13 ani de război civil ca un castel de nisip, în doar o săptămână

Comandamentul armatei siriene a notificat duminică ofițerii că regimul autoritar de 24 de ani al președintelui Bashar al-Assad a luat sfârșit, a declarat un ofițer sirian informat despre acest lucru pentru Reuters, în timp ce rebelii anti-Assad afirmă că au preluat controlul asupra capitalei în urma ofensivei-fulger care a copleșit forțele guvernamentale și a uimit aliații lui Assad, printre care și Rusia.

Președintele ales al SUA, Donald Trump, a comentat situația din Siria pe platforma X, subliniind că luptătorii opoziției au reușit să cucerească mai multe orașe importante în cadrul unei ofensive bine coordonate, în timp ce Rusia nu a avut niciun răspuns fiind ocupată cu războiul din Ucraina.

„Astăzi este sfârşitul a 54 de ani de domnie a familiei Assad în Siria. Acesta este singurul regim pe care l-am cunoscut toată viaţa mea”, a declarat Zaher Sahloul, un medic siriano-american care a organizat misiuni medicale în Siria, inclusiv în spitalele din Alep care au fost vizate de loviturile aeriene siriene şi ruse, potrivit The Guardian.

Armata siriană a declarat la începutul zilei de duminică că forțele sale continuă operațiunile militare împotriva „grupurilor teroriste” în zonele rurale din Hama, Homs și Deraa, zone care au fost martorele unor confruntări din ce în ce mai intense în ultimele zile, transmite Reuters.

Declarația vine după ce forțele rebele au anunțat la televiziune că au eliberat Damascul și au înlăturat guvernul președintelui Bashar al-Assad.

Armata siriană a declarat că este necesară o conștientizare a ceea ce a descris ca fiind un complot la scară largă care vizează țara, îndemnând cetățenii să rămână vigilenți în apărarea stabilității și suveranității Siriei.

Rebelii sirieni au anunțat într-o declarație televizată duminică dimineață că au eliberat Damascul și au răsturnat regimul de 24 de ani al președintelui Bashar al Assad, adăugând că toți prizonierii au fost eliberați, informează Reuters.

Assad, care a zdrobit toate formele de disidență și a închis mii de persoane, a părăsit Damascul pentru o destinație necunoscută mai devreme duminică, au declarat doi ofițeri superiori ai armatei pentru Reuters, în timp ce rebelii au intrat în capitală fără niciun semn de desfășurare a armatei.

Rebelii sirieni, care au afirmat că „Damascul este acum eliberat de Assad”, urmează să difuzeze prima lor declarație către poporul sirian pe televiziunea de stat, au declarat două surse din rândul rebelilor.

Doi ofițeri superiori ai armatei siriene au declarat pentru Reuters că Assad, care a încercat să suprime brutal orice formă de disidență la adresa regimului său, a părăsit Damascul către o destinație necunoscută mai devreme duminică. Rebelii au anunțat că au intrat în capitală fără a întâmpina desfășurări militare.

Mii de oameni, în mașini și pe jos, s-au adunat într-o piață principală din Damasc fluturând steaguri și scandând „Libertate” după o jumătate de secol de dominație a familiei Assad, au relatat martori.

Prăbușirea dramatică a guvernului sirian marchează un moment seismic pentru Orientul Mijlociu, punând capăt conducerii cu mână de fier a familiei Assad asupra Siriei și provocând o lovitură majoră Rusiei și Iranului, care au pierdut un aliat-cheie în Orientul Mijlociu.

„Sărbătorim împreună cu poporul sirian vestea eliberării prizonierilor noștri și ruperea lanțurilor lor și anunțarea sfârșitului erei nedreptății în închisoarea Sednaya”, au declarat rebelii, referindu-se la o mare închisoare militară de la periferia Damascului, unde guvernul sirian a închis mii de oameni.

Datele site-ului Flightradar arată că un avion al companiei aeriene de stat Syrian Air a decolat de pe aeroportul din Damasc în jurul momentului în care au apărut informațiile potrivit cărora Damascul a căzut în mâinile rebelilor.

Aeronava s-a îndreptat inițial spre regiunea de coastă a Siriei, un bastion al sectei alawite din care face parte familia Assad, dar apoi a făcut o întoarcere bruscă și a zburat în direcția opusă pentru câteva minute înainte de a dispărea de pe radar.

Reuters nu a putut stabili imediat cine se afla la bord.

Liderul principalului grup de opoziție siriană din străinătate, Hadi al-Bahra, a declarat că „Damascul este acum fără Bashar al-Assad”.

În timp ce sirienii își exprimau bucuria, premierul Mohammad Ghazi al-Jalali a afirmat că este pregătit să sprijine continuitatea guvernării și să coopereze cu orice conducere aleasă de poporul sirian.

Casa Albă a declarat că președintele Joe Biden și echipa sa monitorizau „evenimentele extraordinare din Siria” și erau în contact cu partenerii regionali.

Fronturile de luptă ale războiului civil complex din Siria au fost inactive timp de ani de zile. Apoi, islamiștii, anterior afiliați cu Al-Qaeda, au acționat brusc, lansând cea mai mare provocare la adresa regimului lui Assad din ultimii ani.

Președintele sirian și regimul său autocrat supraviețuiseră unui război civil extenuant și izolării internaționale cu ajutorul Rusiei, Iranului și Hezbollahului libanez.

Însă aliații lui Assad au fost în ultima perioadă concentrați și slăbiți de alte crize, lăsându-l pe acesta la mila adversarilor săi, cu o armată nepregătită să-l apere.

Liderul rebelilor sirieni, Ahmed al-Sharaa, a declarat duminică că oamenilor le este interzis să se apropie de instituțiile publice, care vor rămâne sub supravegherea „fostului prim-ministru” până la predarea oficială.

Israelul, care a slăbit semnificativ grupurile susținute de Iran, Hezbollah în Liban și Hamas în Gaza, va sărbători probabil căderea lui Assad, un alt aliat-cheie al Iranului în regiune. Însă perspectiva ca un grup islamist să conducă Siria va ridica probabil îngrijorări.

Cu doar câteva ore înainte de a ajunge la Damasc, rebelii au anunțat că au preluat controlul total asupra orașului strategic Homs după o singură zi de lupte, lăsând regimul lui Assad atârnând de un fir de ață.

Mii de locuitori din Homs au ieșit pe străzi după retragerea armatei din orașul central, dansând și scandând „Assad a plecat, Homs este liber”, „Trăiască Siria, jos cu Bashar al-Assad” și „Dumnezeu este mai mare!” (Allahu Akbar).

Rebelii au tras focuri de armă în aer în semn de celebrare, iar tinerii au dărâmat afișele și alte imagini ale președintelui sirian, a cărui putere teritorială s-a prăbușit în urma unei retrageri amețitoare a armatei care a durat doar o săptămână.

Căderea orașului Homs a oferit insurgenților controlul asupra inimii strategice a Siriei și asupra unei intersecții cheie de autostrăzi, separând Damascul de regiunea de coastă, bastionul sectei alawite a lui Assad și locul unde aliații săi ruși au o bază navală și una aeriană.

Capturarea orașului Homs a reprezentat, de asemenea, un simbol puternic al revenirii dramatice a mișcării insurgente în conflictul care durează de 13 ani. Mari părți din Homs au fost distruse anterior de lupte de asediu între rebeli și armată, care i-au măcinat pe insurgenți și i-au forțat să plece.

Abu Mohammed al-Golani, liderul principal al rebelilor, a numit capturarea orașului Homs un moment istoric și a îndemnat luptătorii să nu îi rănească „pe cei care depun armele”. Al-Golani este comandantul mișcării Hayat Tahrir al-Sham (HTS), o facțiune afiliată în trecut organizației teroriste al-Qaeda.

Rebelii au eliberat mii de deținuți din închisoarea orașului Homs. Forțele de securitate au plecat în grabă, arzând documentele.

Comandantul rebel sirian Hassan Abdul Ghani a declarat duminică dimineață că operațiunile sunt în desfășurare pentru „eliberarea completă” a zonelor rurale din jurul Damascului.

Într-o suburbie, o statuie a tatălui lui Assad, fostul președinte Hafez al-Assad, a fost doborâtă și distrusă. În afara orașului, rebelii au cucerit întreaga zonă sud-vestică în 24 de ore și au stabilit deja controlul asupra sa.

HISTORIC: Hafez al-Assad statue toppled in Jaramana, just kilometers from Damascus. pic.twitter.com/P1zqNsetDW