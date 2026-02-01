Donald Trump: „Iranul ne vorbește și vedem dacă putem negocia ceva”

Președintele american Donald Trump a declarat sâmbătă că Iranul poartă discuţii cu Statele Unite și a sugerat un acord pentru a evita atacurile militare, relatează The Guardian.

„(Iranul) discută cu noi și vom vedea dacă putem face ceva, altfel vom vedea ce se întâmplă… Avem o flotă mare care se îndreaptă acolo. Ei negociază”, a declarat Trump pentru Fox News.

Trump a adăugat că aliații SUA din regiune nu au fost informați despre planuri pentru posibile atacuri din motive de securitate.

„Ei bine, nu le putem spune planul. Dacă le-aș spune planul, ar fi aproape la fel de rău ca și cum v-aș spune vouă, de fapt, ar putea fi chiar mai rău”, a spus Trump.

Washingtonul a desfășurat un grup de luptă naval condus de portavionul USS Abraham Lincoln în largul coastelor Iranului, după ce Trump a amenințat că va interveni în Iran în urma reprimării sângeroase a protestelor antiguvernamentale. Sosirea flotilei a stârnit temeri privind o confruntare directă cu Iranul, care a avertizat că va răspunde cu atacuri cu rachete asupra bazelor, navelor și aliaților americani – în special Israelului – în cazul unui atac.

Ulterior intervenției de la Fox News, Trump a refuzat să spună dacă a luat o decizie cu privire la ce intenționează să facă în legătură cu Iranul.

Vorbind cu reporterii în timp ce zbura spre Florida, Trump a evitat să răspundă dacă Teheranul s-ar simți încurajat dacă SUA ar renunța la lansarea unor atacuri, spunând: „Unii cred asta. Alții nu”.

Trump a spus că Iranul ar trebui să negocieze un acord „satisfăcător” pentru a împiedica țara să obțină arme nucleare, dar a adăugat: „Nu știu dacă o vor face. Dar vorbesc cu noi. Vorbesc serios cu noi”.