Donald Trump jignește din nou o jurnalistă: „Pui întrebări doar pentru că ești o persoană proastă”

Seria de insulte pe care Donald Trump a lansat-o la adresa unor jurnaliste în ultima lună de zile continuă. Liderul SUA a jignit-o joi pe o repoteră care l-a întrebat despre controlul asupra imigranţilor afgani, în urma împușcării a doi membri ai Gărzii Naționale, potrivit New York Post.

„Ești proastă? Ești o persoană proastă?”, i-a spus Trump unei jurnaliste americane care l-a întrebat joi, la reşedinţa sa din Florida, despre controlul asupra imigranţilor afgani din Statele Unite.

Întrebarea jurnalistei a fost pusă în contextul în care doi soldaţi ai Gărzii Naţionale, un bărbat şi o femeie, au fost împuşcaţi în apropierea Casei Albe miercuri, aparent de către un cetăţean afgan care a sosit în Statele Unite după retragerea grăbită a forţelor americane din Afganistan în 2021. Femeia a murit, iar colegul său se afla vineri „în stare gravă”.

Ea l-a întrebat pe Donald Trump de ce îl învinovăţeşte pe predecesorul său, Joe Biden, din moment ce unii membri ai propriei administraţii au declarat că afganii relocaţi au fost atent verificaţi.

„Pentru că i-au lăsat să intre”, a răspuns Trump, fluturând o fotografie cu un avion militar american plin de persoane care fugeau din Kabul în 2021, în timp ce talibanii îşi reluau controlul asupra puterii. Aceşti refugiaţi au venit „împreună cu alte mii de persoane care nu ar trebui să fie aici, iar tu pui întrebări doar pentru că ești o persoană proastă”, a declarat liderul de la Casa Albă.

Derapajul de joi a lui Trump este unul dintr-o serie de insulte la adresa unor jurnaliste. Președintele SUA s-a enervat saptămâna trecută, când jurnalista Mary Bruce de la ABC News a pus mai multe întrebări în timpul întâlnirii liderului american cu prințul moștenitor al Arabiei Saudite de la Casa Albă.

Jurnalista ABC l-a întrebat pe prințul Mohammed bin Salman despre moartea violentă a unui editorialist al Washington Post la Consulatul Saudit din Istanbul în 2018. Serviciile secrete americane au declarat că atacul a fost efectuat la ordinul prințului.

„Nu trebuie să-l faci de râs pe oaspetele nostru punându-i o astfel de întrebare”, i-a spus Trump jurnalistei Mary Bruce, catalogând ulterior întrebarea ei ca fiind „oribilă, insubordonată și pur și simplu teribilă”.

Acum două săptămâni, aflat la bordul Air Force One, el a întrerupt-o pe reportera de la Bloomberg News, Catherine Lucey, când aceasta a încercat să-l întrebe de ce nu a făcut încă publice dosarele Epstein.

„Dacă nu există nimic incriminator în dosare, domnule, de ce nu…” a început să spună Lucey în timp ce președintele răspundea la întrebări la bordul Air Force One, potrivit The Daily Beast. Înainte ca reportera să poată termina întrebarea însă, Trump a arătat cu degetul spre ea și a spus: „Taci! Taci, purcelușo!”.