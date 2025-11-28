Moartea soldatului împușcat de un afgan la Washington ridică tensiunea politică / Trump: SUA „vor suspenda permanent migrația din țările din lumea a treia”

Casa Albă a anunțat măsuri dure pentru a opri migrația și pentru a-i verifica pe cetățenii străini intrați deja în SUA din mai multe țări, la o zi după incidentul din capitala SUA, tratat de autorități drept atac terorist, scrie Reuters.

Un soldat al Gărzii Naționale a murit joi după ce a fost împușcat în apropierea Casei Albe într-o ambuscadă care, potrivit anchetatorilor, a fost pusă la cale de un cetățean afgan.

Donald Trump a atribuit atacul eșecurilor din era Biden în materie de verificare a imigranților, ordonând o revizuire radicală a cazurilor de azil.

Potrivit informațiilor, Sarah Beckstrom, în vârstă de 20 de ani, a murit la spital din cauza rănilor, în vreme ce colegul ei, Andrew Wolfe, în vârstă de 24 de ani, „luptă pentru viața sa”, a declarat Trump, într-un moment în care anchetatorii derulează ceea ce oficialii au numit o anchetă teroristă după atacul de miercuri.

„Vreau să exprim durerea și groaza întregii noastre națiuni față de atacul terorist de ieri din capitala țării noastre, în care un monstru sălbatic a împușcat doi membri ai Gărzii Naționale din Virginia de Vest, care erau detașați ca parte a Forței Operative din DC”, a declarat Trump într-o convorbire telefonică de Ziua Recunoștinței cu membrii serviciului militar american.

Aruncând vina pe administrația predecesorului său la Casa Albă, președintele Joe Biden, Trump a spus că presupusul atacator, pe care l-a descris ca fiind „nebun”, se număra printre miile de afgani care au intrat în țară fără a fi verificați, în timp ce SUA efectuau o retragere haotică în 2021.

Trump a spus că „atrocitatea” suspectului „ne reamintește că nu avem o prioritate mai importantă în materie de securitate națională decât să ne asigurăm că avem control deplin asupra persoanelor care intră și rămân în țara noastră”.

„Voi suspenda permanent migrația din toate țările din lumea a treia”

Trump a declarat ulterior că administrația sa va depune eforturi pentru a „suspenda permanent” migrația din toate „țările din lumea a treia”, pentru a permite sistemului american să se redreseze complet.

Trump nu a identificat niciun stat pe nume și nu a explicat ce înțelege prin „țări din lumea a treia” sau „suspendare permanentă”.

El a afirmat că planul va include și cazurile aprobate în timpul administrației fostului președinte Joe Biden.

„Voi suspenda permanent migrația din toate țările din lumea a treia pentru a permite sistemului american să se refacă complet, voi anula toate milioanele de admiteri ilegale ale lui Biden și voi îndepărta pe oricine nu reprezintă un avantaj net pentru Statele Unite”, a declarat el pe platforma sa socială, Truth Social.

Trump a spus că va pune capăt tuturor beneficiilor și subvențiilor federale pentru „non-cetățeni”, adăugând că va „denaturaliza migranții care subminează liniștea internă” și va deporta orice cetățean străin considerat o povară publică, un risc pentru securitate sau „incompatibil cu civilizația occidentală”.

Potrivit unui dosar al guvernului american consultat de Reuters, presupusul autor al împușcăturilor a primit azil în acest an sub administrația Trump. Serviciile de Cetățenie și Imigrare ale SUA au suspendat miercuri pe termen nelimitat procesarea tuturor cererilor de imigrare referitoare la cetățeni afgani.

„Aceste obiective vor fi urmărite cu scopul de a reduce semnificativ populațiile ilegale și perturbatoare”, a declarat Trump.

Cine este suspectul

FBI a percheziționat mai multe proprietăți în cadrul unei anchete extinse, inclusiv o casă din statul Washington legată de suspect, despre care oficialii au spus că a făcut parte dintr-o unitate susținută de CIA în Afganistan înainte de a veni în SUA în 2021 în cadrul unui program de relocare.

Agenții au confiscat numeroase dispozitive electronice din reședința suspectului, identificat ca fiind Rahmanullah Lakanwal, în vârstă de 29 de ani, inclusiv telefoane mobile, laptopuri și iPad-uri, și au interogat rudele sale, a declarat directorul FBI, Kash Patel, într-o conferință de presă.

Procurorul general al Statelor Unite pentru Washington, D.C., Jeanine Pirro, a declarat că suspectul a traversat țara cu mașina și apoi i-a împușcat pe membrii Gărzii în timp ce aceștia patrulau în apropierea Casei Albe miercuri după-amiază.

Înarmat cu un revolver puternic, un Magnum .357, atacatorul i-a împușcat pe cei doi, înainte de a fi rănit într-un schimb de focuri cu alte trupe. El se află în spital în stare gravă, a spus Trump.

Atacatorul, care locuia în statul Washington împreună cu soția și cei cinci copii, pare să fi acționat singur, a declarat Jeff Carroll, șef adjunct executiv al Departamentului de Poliție Metropolitană din Washington.

Întrebat dacă intenționează să-i deporteze pe soția și cei cinci copii ai suspectului care locuiesc în statul Washington, Trump a răspuns: „Analizăm întreaga situație împreună cu familia”.

Programul în cadrul căruia suspectul a intrat în SUA, care a permis intrarea a peste 70.000 de cetățeni afgani, potrivit unui raport al Congresului, a fost conceput cu proceduri de verificare, inclusiv de către agențiile americane de combatere a terorismului și de informații.

Dar amploarea și caracterul precipitat al evacuărilor i-au determinat pe critici să spună că verificările de fond au fost ineficiente.

Administrația Trump a lansat o revizuire a tuturor cazurilor de azil aprobate sub administrația Biden, precum și a cărților verzi eliberate cetățenilor din 19 țări, au declarat oficialii Departamentului Securității Interne.