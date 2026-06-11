Donald Trump le promite kurzilor că-i va „ține minte”. Motivul iritării președintelui SUA

Preşedintele american Donald Trump s-a declarat joi dezamăgit de grupările kurde, cărora le-a expediat arme pentru a le trimite mai departe participanţilor la revoltele care au avut loc în ianuarie în Iran, dar aceste arme nu au ajuns niciodată acolo, relatează agenţia EFE, preluată de Agerpres.

„Sunt dezamăgit de kurzi, ca să fiu sincer. Kurzii ne-au dezamăgit”, a spus Trump într-un interviu acordat postului Fox News. „Cred că (acele arme n.red) le-au păstrat pentru ei. Mi se pare o ruşine, dar voi ţine cont de asta. O voi ţine minte”, a avertizat el.

Trump a afirmat prima dată în aprilie că Statele Unite le-au trimis arme protestatarilor în timpul manifestaţiilor antiguvernamentale care au avut loc în Iran în ianuarie, arme furnizate prin intermediul grupărilor kurde, dar se pare că acestea le-au păstrat pentru ele.

Regimul de la Teheran a supravieţuit acelor proteste, reprimate violent. Cum acea încercare de a înlătura regimul iranian şi de a pune în locul lui unul favorabil intereselor americane a eşuat, SUA şi Israelul au lansat pe 28 februarie o campanie de bombardamente împotriva Iranului, pe care au justificat-o prin necesitatea eliminării programelor nuclear şi de rachete balistice ale acestei ţări.

În pofida decimării conducerii politice iraniene în atacurile aeriene, regimul de la Teheran supravieţuieşte în continuare şi negociază cu SUA un acord, după un armistiţiu convenit pe 8 aprilie şi pus acum la încercare de noi bombardamente americane, urmate de noi represalii iraniene asupra bazelor americane din regiune.

Trump amenință Iranul cu noi bombardamente

În acelaşi interviu de joi şi într-o postare pe reţeaua sa de socializare Truth Social, Trump a ameninţat Iranul că îl va lovi „foarte tare diseară” şi că Statele Unite îi vor captura în curând infrastructura de petrol şi gaze naturale, inclusiv prin ocuparea insulei Kharg, care este principalul terminal petrolier al Iranului şi prin care această ţară livrează circa 90% din exporturile sale de petrol.

„La un moment dat, într-un viitor nu prea îndepărtat, vom lua Insula Kharg, şi alte puncte ale infrastructurii petroliere, şi vom prelua controlul total asupra pieţelor lor de petrol şi gaze, cam la fel cum am făcut cu Venezuela”, a scris el pe Truth Social.

Trump nu a menţionat nimic în mesajul său despre o eventuală operaţiune militară terestră pentru realizarea unui asemenea obiectiv. El a vorbit însă despre acest lucru în interviul acordat Fox News, în care a spus din nou că bombardamentele ce vor urma joi asupra Iranului vor fi mai puternice şi a susţinut că, dacă ar vrea, armata americană ar putea să invadeze şi să ocupe această ţară „mâine”, întrucât „este lipsită de apărare” în urma campaniei de bombardamente americano-israeliene.

Totuşi, el a adăugat că ar prefera să nu fie lovite infrastructuri civile precum poduri, uzine electrice sau de furnizare a apei, întrucât în astfel de situaţii „oamenii suferă”. În declaraţii anterioare el ameninţase Iranul cu atacuri asupra unor obiective de acest fel.

Trump a justificat reluarea bombardamentelor prin doborârea de către Iran a unui elicopter militar american Apache şi prin tergiversarea de către Teheran a acceptării unui acord care să soluţioneze definitiv chestiunea dosarului nuclear, în special neutralizarea stocului iranian de uraniu îmbogăţit.