Donald Trump, mesaj amenințător către Ali Khamenei: „Ar trebui să fie foarte îngrijorat”

Ghidul suprem iranian, ayatollahul Ali Khamenei, „ar trebui să fie foarte îngrijorat acum”, a afirmat preşedintele american Donald Trump miercuri într-un fragment dintr-un interviu difuzat de NBC, transmite AFP, citată de Agerpres.

„Cred că ar trebui să fie foarte îngrijorat acum. După cum ştiţi, ei negociază cu noi”, a spus preşedintele american.

El a făcut acest comentariu în timp ce, potrivit site-ului Axios, discuţiile programate pentru vineri între Statele Unite şi Iran sunt pe punctul de a eşua din cauza divergenţelor privind locul de desfăşurare şi agenda.

Donald Trump a desfăşurat în apropierea Iranului o forţă de atac aeriană şi navală considerabilă pe care nu a exclus să o folosească dacă Teheranul nu acceptă o serie de cerinţe americane privind programul său nuclear, rachetele sale balistice, grupurile armate pe care le sprijină în regiune şi tratamentul aplicat manifestanţilor.

Preşedintele american a asigurat, de asemenea, la NBC că autorităţile iraniene iau în considerare deschiderea unui nou sit nuclear, după atacurile americane împotriva instalaţiilor lor din luna iunie.

„Se gândeau să deschidă un nou sit în altă parte a ţării”, a afirmat el, adăugând: „Noi l-am descoperit şi eu le-am spus, dacă faceţi asta, vă vom face să suferiţi lucruri foarte grele”.

Prezență militară sporită a SUA în regiune

USS Abraham Lincoln se află în Orientul Mijlociu după ce președintele Donald Trump a afirmat săptămâna trecută că „o armada masivă se îndreaptă spre Iran”.

„Se mișcă rapid, cu mare putere, entuziasm și hotărâre. Este o flotă mai mare decât cea trimisă spre Venezuela, condusă de marele portavion Abraham Lincoln. La fel ca în cazul Venezuelei, este pregătită, dispusă și capabilă să-și îndeplinească rapid misiunea, cu viteză și violență, dacă este necesar”, a afirmat Trump, într-o postare pe Truth Social. „Sperăm că Iranul va veni rapid la masa negocierilor și va negocia un acord corect și echitabil – FĂRĂ ARME NUCLEARE – unul care să fie benefic pentru toate părțile. Timpul se scurge, este cu adevărat esențial!”, a adăugat liderul de la Casa Albă.

Grupul de atac al portavionului Lincoln reprezintă cea mai vizibilă parte a consolidării forțelor militare americane în Orientul Mijlociu, după represiunea violentă împotriva demonstrațiilor antiguvernamentale de luna trecută, cele mai sângeroase tulburări interne din Iran de la revoluția din 1979 încoace.

Trump, care nu a pus în practică amenințările de a interveni în timpul represiunii, a cerut de atunci Teheranului să facă concesii în domeniul nuclear și a trimis o flotilă către coastele țării asiatice.

Președintele american a spus, tot săptămâna trecută, că Iranul „poartă discuții serioase”, în timp ce Ali Larijani, înaltul oficial al securității din Teheran, a afirmat că se fac pregătiri pentru negocieri.