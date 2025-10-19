Donald Trump, postări bizare în timpul protestului național „No Kings”: Filmulețe AI cu „Regele Trump” care bombardează protestatarii din New York

Într-un videoclip generat de inteligența artificială, pe care Trump l-a distribuit sâmbătă seara pe platforma sa Truth Social, președintele SUA este înfățișat ca un rege într-un avion de vânătoare, aruncând ceea ce pare a fi o cantitate mare de materii fecale asupra protestatarilor din stradă, relatează revista Variety.

În videoclipul de 19 secunde, președintele se află într-un avion de vânătoare marcat cu „King Trump” și este arătat purtând o coroană, așezat în cabina de pilotaj.

Potrivit videoclipului realizat, „Regele Trump” zboară peste ceea ce pare a fi orașului New York înainte. Videoclipul are ca fundal muzical „Danger Zone”, melodia lui Kenny Loggins din filmul „Top Gun” cu Tom Cruise în rol principal. O filigrană din videoclip indică faptul că acesta a fost creat de cineva cu pseudonimul @XERIAS_X, potrivit revistei Variety.

O postare cu democrați îngenungheați

Un alt videoclip realizat cu AI, postat inițial pe contul de Bluesky al vicepreședintele JD Vance și distribuit apoi de Trump pe Truth Social, îl înfățișează pe președintele american punându-și o coroană și o mantie, în timp ce liderii democrați, printre care Nancy Pelosi, îngenunchează în fața lui. Pe fundal se aude melodia „Hail to the King” de la Avenged Sevenfold.

Postarea a fost ulterior distribuită inclusiv pe contul oficial de X al Casei Albe.

Protestele „No Kings”

Sâmbătă, 18 octombrie, aproape 7 milioane de oameni au participat la peste 2.700 de proteste „No Kings” în toate cele 50 de state, a raportat CNN.

Protestele au loc și în contextul paraliziei bugetare cu care se confruntă guvernul federal, așa-numitul „shutdown”, legiuitorii republicani și Casa Albă fiind blocați într-o dispută cu democrații din cauza proiectului de lege privind finanțarea.

„Ei se referă la mine ca la un rege. Eu nu sunt rege”, a declarat Trump într-un interviu acordat sâmbătă canalului Fox Business, înainte de a adăuga că democrații „ar putea rămâne în afara guvernului pentru totdeauna”, întrucât el a redus „prioritățile democraților”, cum ar fi programele de asistență socială.