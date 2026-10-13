Donald Trump, replică scurtă când a fost întrebat dacă vrea să o revoace pe ambasadoarea SUA în Grecia

Președintele SUA, Donald Trump, a declarat că ia în calcul să o retragă din post pe ambasadoarea Statelor Unite în Grecia, Kimberly Guilfoyle, implicată în mai multe controverse, relatează Reuters.

Întrebat de un jurnalist dacă ia în considerare să o revoace pe Guilfolye din funcție, liderul american a răspuns: „Aanalizăm situația.”

„Da, nu suntem mulțumiți (de ea)”, le-a spus Trump reporterilor, conform CNBC. Postul de televiziune i-a cerut un punct de vedere avocatului care o reprezintă pe Guilfoyle.

Declarațiile lui Trump au venit în urma unei serii de dezvăluiri făcute de The Wall Street Journal cu privire la comportamentul lui Guilfoyle înainte și după ce a devenit ambasadoare.

Controversele din jurul lui Kimberly Guilfoyle

Ziarul a relatat că, în timpul unei cine din martie cu oficiali greci şi americani, Guilfoyle a atribuit căderea guvernului român condus de Ilie Bolojan presiunilor din partea administraţiei Trump şi a afirmat că Washingtonul ar putea impune schimbări similare şi în alte ţări, inclusiv în Grecia.

Totodată, ziarul american a publicat sâmbătă o relatare bazată pe înregistrări care o surprind pe Guilfoyle lăudându-se că oamenii de afaceri greci îi plătesc călătoriile de lux şi, de asemenea, rugând un om de afaceri american să-i procure o invitaţie la o cină în onoarea lui Eric Trump, al treilea fiu al preşedintelui american Donald Trump, în timpul recentului Forum Economic Mondial de la Davos, din Elveţia.

„Ştii, pot să-ţi pun lumea la picioare. O meriţi”, i-a spus ea omului de afaceri în înregistrare, adăugând: „O să te ajut să câştigi o grămadă de bani”.

WSJ a relatat, de asemenea, că inspectorul general al Departamentului de Stat investighează dacă ambasadoarea SUA a acceptat cadouri sau favoruri din partea unor oameni de afaceri.

Acelaşi ziar a publicat alte informaţii care ar putea-o compromite pe Guilfoyle, cum ar fi faptul că femeia i-ar fi cerut unui donator republican să achite o datorie de 100.000 de dolari făcută cu cardul ei de credit înainte de audierea confirmării sale în Senat ca ambasadoare în iulie 2025.

Conform WSJ, în schimbul acestui „serviciu”, Guilfoyle i-ar fi oferit donatorului acces la Casa Albă şi la înalţi oficiali din administraţia preşedintelui Donald Trump.

Cine e Kimberly Guilfoyle

Guilfoyle a fost anterior logodită cu fiul cel mare al lui Trump, Donald Trump Jr. După ce cuplul s-a despărţit, preşedintele a numit-o pe fosta prezentatoare de la Fox News în funcţia de ambasador.

Ea a fost anterior procuroare în California şi a fost căsătorită cu actualul guvernator, democratul Gavin Newsom, considerat unul dintre favoriţii partidului său pentru a candida la alegerile prezidenţiale din 2028.