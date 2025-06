Donald Trump și Xi Jinping vor avea în curând „o conversație minunată”, spune echipa președintelui SUA

Președintele american Donald Trump și omologul său chinez, Xi Jinping, vor discuta în curând pentru a rezolva problemele din domeniul comerțului, inclusiv disputa referitoare la mineralele critice, a declarat secretarul Trezoreriei SUA, Scott Bessent, duminică, potrivit Reuters. Consilierul economic al Casei Albe, Kevin Hassett, a spus că partea americană se așteaptă la „o conversație minunată”.

Vineri, Donald Trump a acuzat China că încalcă acordul cu SUA de reducere reciprocă a tarifelor și a restricțiilor comerciale pentru mineralele critice.

„Ceea ce face China este să rețină produse esențiale pentru lanțurile de aprovizionare industriale din India, din Europa. Iar un partener de încredere nu face așa ceva”, a declarat Bessent într-un interviu pentru CBS.

„Sunt încrezător că atunci când președintele Trump și președintele partidului (comunist chinez, n.r.), Xi Jinping, vor avea o convorbire telefonică această problemă va fi rezolvată. Însă faptul că rețin unele dintre produsele pe care au fost de acord să le elibereze în timpul acordului nostru – poate este o problemă în sistemul chinez, poate este intenționat. Vom vedea după ce va vorbi președintele cu președintele partidului”, a adăugat secretarul Trezoreriei SUA.

Donald Trump a declarat, vineri, că este sigur că va vorbi cu Xi Jinping.

Întrebat dacă există pe agenda președintelui SUA o discuție cu omologul chinez, secretarul Trezoreriei a răspuns: „Cred că vom vedea ceva foarte curând”.

Consilierul economic al Casei Albe, Kevin Hassett, a declarat că nu a fost stabilită o dată specifică pentru conversație, dar au existat discuții conform cărora liderii vor vorbi despre acordul de la Geneva de luna trecută cu privire la unele dispute tarifare.

„Președintele Trump, ne așteptăm noi, va o conversație minunată în această săptămână cu președintele Xi despre negocierile privind comerțul. Asta este așteptarea noastră”, a spus Hasset.

Trump a acuzat China că „a încălcat în totalitate înțelegerea” cu SUA

Într-o postare pe Truth Social, vineri, președintele american a acuzat China că a încălcat înțelegerea referitoare la tarifele comerciale.

„În urmă cu două săptămâni, China se afla în mare pericol economic! Tarifele foarte ridicate pe care le-am stabilit au făcut practic imposibil pentru China să facă comerț pe piața Statelor Unite, care este, de departe, numărul unu în lume. (…), iar acest lucru a fost devastator pentru ei. Multe fabrici s-au închis și au existat, ca să folosesc un termen blând, „tulburări civile”. Am văzut ce se întâmplă și nu mi-a plăcut, pentru ei, nu pentru noi. Am avut o întâlnire cu China pentru a-i salva din ceea ce credeam că va fi o situație foarte proastă pe care nu am vrut să o las să se întâmple”, a scris Donald Trump.

În ciuda acestui acord acceptat de SUA, China nu și-a respectat partea de înțelegere și a încălcat toate prevederile ei, acuză Trump.

„China, probabil nicio surpriză pentru nimeni, a încălcat în totalitate înțelegerea cu Statele Unite. Atât am primit pentru că am fost Mr. Nice Guy (nr. băiat de treabă)”, a conchis liderul american.