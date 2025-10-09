Donald Trump spune când vor fi eliberați ostaticii din Gaza: „Va fi o zi a bucuriei”

Președintele american Donald Trump a declarat joi că ostaticii din Gaza ar trebui eliberați luni sau marți și că speră să participe la o ceremonie de semnare în Egipt, transmite Reuters.

Trump a deschis o ședință a Cabinetului de la Casa Albă vorbind despre acordul încheiat miercuri, potrivit căruia ostaticii deținuți de militanții Hamas urmează să fie eliberați în prima etapă a unui plan mai amplu pentru Gaza. El a spus că crede că acest acord va duce la „o pace de durată”.

Trump a spus că, potrivit planului, Fâșia Gaza urmează să fie „refăcută treptat”, făcând referire la intențiile de reconstrucție a enclavei palestiniene. El nu a oferit însă detalii.

Potrivit planului, Hamas ar urma să elibereze cei 20 de ostatici aflați încă în viață la 72 de ore după începerea încetării focului.

„Îi vom aduce înapoi pe ostatici marți, luni sau marți, și va fi o zi a bucuriei”, a spus Trump.

El a adăugat că intenționează să facă deplasarea pentru a participa la o ceremonie de semnare în Egipt. Casa Albă lucrează intens la detaliile acestei vizite organizate în grabă.

Deși persistă semne de întrebare legate de ce se va întâmpla pe termen lung în regiune, Trump a declarat că speră ca acordul să ducă la „o pace veșnică”.

Israelul și gruparea militantă palestiniană Hamas au semnat joi, în Egipt, un acord pentru încetarea focului și eliberarea ostaticilor israelieni în schimbul prizonierilor palestinieni, în prima fază a planului președintelui american Donald Trump de a pune capăt războiului din Fâșia Gaza.