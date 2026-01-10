VIDEO Ce a spus Trump, întrebat de Fox News dacă îl va captura pe Putin ca pe Maduro

Președintele Donald Trump se îndreaptă de la Marine One către Air Force One, vineri, 9 ianuarie 2025, la baza militară Joint Base Andrews, Maryland. sursă foto: Julia Demaree Nikhinson / AP / Profimedia

Președintele american Donald Trumpa a fost întrebat de către un jurnalist dacă Statele Unite vor lua măsuri împotriva președintelui rus Vladimir Putin similiare cu recenta operațiune de capturarea a liderului venezuelean Nicolas Maduro.

Corespondentul Fox News la Casa Albă, Peter Doocy, l-a chestionat pe liderul american privind mesajul criptic al președintelui ucrainean Volodimir Zelenski, care sugera că Putin ar putea fi următorul după arestarea lui Maduro.

Trump: „Nu cred că va fi necesar”

„Ați ordona vreodată o misiune pentru a-l captura pe Vladimir Putin?”, a fost întrebat vineri Trump, la o întâlnire cu directori din industria petrolieră.

Președintele Donald Trump nu a exclus în totalitate posibilitatea de a-l captura pe președintele rus Vladimir Putin în același mod, potrivit The Daily Beast.

„Ei bine, nu cred că va fi necesar”, a răspuns Trump, ambiguu. „Am avut întotdeauna o relație excelentă cu el”, a spus Trump, care l-a invitat pe liderul de la Kremlin pe teritoriul american pentru prima dată în ultimul deceniu, în august, unde nu a reușit să încheie un acord care să pună capăt războiului din Ucraina.

Reporter: Would you ever order a mission to capture Vladimir Putin?



Trump: Well, I don’t think that’s going to be necessary. pic.twitter.com/gcZwzJm3s0 — Clash Report (@clashreport) January 9, 2026

Trump i-a mai spus lui Doocy că este „dezamăgit” că războiul din Ucraina nu a fost la fel de ușor de rezolvat ca „cele opt” războaie pe care susține că le-a rezolvat deja.



„Am crezut că acesta va fi unul dintre cele mai ușoare”, a spus liderul american.

El a deplâns pierderile de vieți omenești de pe frontul ucrainean. „În ultima lună au pierdut 31.000 de oameni, mulți dintre ei soldați ruși, iar economia rusă merge prost. Cred că vom reuși să rezolvăm problema”, a precizat Trump.

În timpul campaniei electorale din 2024, Trump a promis că va fi capabil să „rezolve” războiul din Ucraina „în prima zi”. Ulterior, el și-a retras declarația, susținând că a fost „puțin sarcastic”.

Zelenski sugera capturarea lui Putin

Ca reacție la raidul nocturn al trupelor de elite american asupra reședinței liderului venezuelean, din 3 ianuarie, președintele ucrainean Volodimir Zelenski a spus râzând: „Ei bine, ce pot să spun este că, dacă puteți face asta cu dictatorii, atunci Statele Unite știu ce trebuie să facă în continuare”.

De la operațiunea americană în Venezuela, după luni de presiuni, administrația Trump a făcut amenințări cu invadarea sau răsturnarea guvernelor din Cuba, Mexic, Columbia și cu anexarea teritoriului danez Groenlanda prin forță, dacă va fi necesar.

Trump: „Nu am nevoie de dreptul internațional”

„Nu am nevoie de dreptul internațional. Nu vreau să fac rău oamenilor”, a declarat Trump într-un interviu recent acordat The New York Times, întrebat de limitele puterilor pe care le are.

El a afirmat în continuare că singurul lucru care poate opri intervențiile sale globale este „propria mea moralitate”.

„Propria mea minte. Este singurul lucru care mă poate opri”, a spus președintele în vârstă de 79 de ani.